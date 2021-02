DOURADOS| Leitos de Covid-19 na Cidade volta a atingir 100% do índice de lotação

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Dourados tem 20.556 casos confirmados do vírus

Mais uma vez a taxa de ocupação dos leitos para pacientes com Covid-19 em Dourados, a 198 km de Campo Grande, registrou 100% de lotação. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que apontou que até a noite de ontem (26), 100% dos leitos para pacientes com Covid-19 estavam ocupados, enquanto que os leitos gerais apresentou lotação de 91%.





De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), Dourados tem 20.556 casos confirmados do vírus, sendo a segunda cidade Mato Grosso do Sul com o maior índice de contaminados. Em se tratando de mortes pela doença, 256 pessoas já morreram na cidade.





Flexibilização - Desde quinta-feira (25) bares ficam equiparados a restaurantes e podem funcionar até às 22h em Dourados. Além dos estabelecimentos comerciais, eventos e festividades passam a ser liberados desde que tenham um plano de biossegurança e respeitem a lotação máxima de 80 pessoas.





As conveniências vão poder funcionar até às 20h com abertura ao público, e depois deste horário, e até às 22h, o atendimento deverá ser feito no estilo pegue e leve.





No documento assinado pelo prefeito Alan Guedes, as novas diretrizes de biossegurança para o retorno do setor de eventos estão disponíveis no Decreto n° 133, mesma data, ambos publicados em edição extra do Diário Oficial de Dourados desta quarta-feira (24).





“Foi um longo trabalho construído a várias mãos, ouvindo sempre o corpo técnico da saúde e também os setores que representam a área econômica de Dourados. As medidas atendem às recomendações, preservando a saúde das pessoas, mas também a nossa economia”, disse o prefeito Alan Guedes.





Fonte: ACrítica