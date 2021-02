Aumento de nuvens provocam pancadas isoladas de chuva à tarde

As condições típicas de verão seguem predominando em Mato Grosso do Sul. O sol predomina durante a manhã em todas as áreas, porém, o aumento de nebulosidade associados a umidade do ar, podem provocar pancadas isoladas de chuva que por vezes podem vir acompanhadas de raios e ventos.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indicam céu parcialmente nublado com pancadas de chuvas à tarde, condição típica de verão.





A umidade relativa do ar possui variação estimada entre 50% a 85% ao longo do dia, e os ventos podem variar de fraco a moderado com rajadas localizadas.





As temperaturas poderão registrar mínima de 18°C e máxima de 37°C no Estado, e para a capital a variação está estimada em 24°C a 33°C.





O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, explica que a combinação de calor e umidade, típicas do verão, tem provocado pancadas isoladas de chuva e com acumulados significativos nos últimos dias. A orientação é que a população cadastre o CEP de residência no sistema de alertas da Defesa Civil (40199) e fique atenta às condições locais de tempo que podem ocorrer.





Por: Mireli Obando