Deputado Renato Câmara solicita prorrogação das aulas presenciais com objetivo de evitar o aumento nos casos de COVID-19

O deputado Renato Câmara (MDB) solicitou na sessão plenária desta quarta-feira (24) um encaminhamento ao Governo do Estado e a secretária de Estado de Educação, Maria Cecilia Amêndola da Motta, solicitando a possibilidade de prorrogação do início das aulas presenciais enquanto não houver a vacinação dos professores e servidores administrativos da rede de educação do Estado de Mato Grosso do Sul contra o COVID-19.





O pedido aconteceu devido a muitos professores e servidores administrativos da rede de educação terem buscado apoio ao deputado Renato Câmara para que haja a prorrogação do início das aulas presenciais, uma vez que a segurança e combate ao COVID-19, precisa diminuir.





Recentemente o Governo do Estado anunciou o retorno das aulas, já com data prevista para dia 1º de março, ainda que em sistema híbrido, a notícia do retorno gerou muita preocupação, inclusive entre os alunos e pais.





O deputado estadual Renato Câmara (MDB) considera que o cenário da pandemia não mudou. “O cenário da pandemia não deu trégua, nem recuou. Quem defende a volta às aulas hoje, se pegar a doença, vai preferir a saúde. Hoje fiz indicação para revogar a volta às aulas pois existem pesquisas científicas sobre o contágio da Covid-19 que demonstram que se colocar 20 crianças numa sala de aula, existem mais de 800 contatos cruzados, e esta nova cepa e variante da Covid vem com muito mais força, mais agressiva e contagiosa. Acredito que é o melhor o não retorno das aulas neste momento”, frisou.





Preocupada em diminuir a propagação e contágio da Covid-19, durante sessão, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa afirmou que está elaborando um projeto para autorizar o Poder Executivo a priorizar a imunização contra a Covid-19 de toda a comunidade escolar.





Sendo assim, de modo a garantir saúde a todos, se faz necessária a prorrogação do início das aulas presenciais enquanto não houver a imunização dos professores e servidores administrativos da rede de educação do Estado de Mato Grosso do Sul contra o COVID-19.









Por: Alessandra Frazão