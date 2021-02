HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (25)

Áries - 21/03 a 20/04

Ligue as antenas nos negócios, hoje. Você poderá visualizar uma oportunidade de crescimento financeiro, ou receber proposta inesperada. O dia trará soluções inesperadas. Bom também para esclarecer valores, acertar rumos e aumentar o poder profissional. Mesmo com inseguranças, será bom momento para se expor e conquistar novos espaços. Cheiro de paixão no ar! Apoio aos filhos.





Touro - 21/04 a 20/05





Abasteça a casa, ou resolva uma transação imobiliária. O dia trará investimentos em conforto, segurança e na vida familiar. Mesmo com inseguranças num novo projeto profissional, aproveite uma oportunidade hoje, impulsione a carreira ou firme um negócio e amplie perspectivas financeiras. Amizades num grupo diferente agitarão o clima com novidades e chances para o amor.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





A partir de hoje, os relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Espere por proposta de trabalho, alianças e novas parcerias. Discussões de planos ou contratos e acertos de documentos agitarão o dia. Pense direitinho e planeje os próximos passos com calma. O importante será manter a qualidade de vida e a estabilidade financeira. Sucesso nos empreendimentos!





Câncer - 21/06 a 21/07





Aumente o poder financeiro e o prestígio com decisões maduras e visão de futuro. Afinidades num novo grupo trará viagens e enriquecimento cultural. Firme conexões com pessoas de outras localidades, aprofunde amizades e construa um futuro com mais segurança e estabilidade. Empatia, confiança e harmonia nos relacionamentos manterão o astral em alta. Brilhe e alargue horizontes!





Leão - 22/07 a 22/08





Aproveite a passagem da Lua por seu signo para se cuidar com carinho e dar crédito aos sonhos. Ótimo momento para concretizar mudanças, alavancar a carreira com novo empreendimento e decidir o futuro. Novas relações ampliarão sua visão e renovarão os sentimentos. Planeje viagem com antecedência e estabilize a vida íntima. Lifestyle mais agradável. Cumplicidade no amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Amor em alta, com a entrada de Vênus na área afetiva que atrairá novos relacionamentos e harmonizará os já existentes. Espere por surpresa do par e boas notícias de longe. Prazeres diferentes e conquistas pessoais trarão entusiasmo e mais otimismo. O ambiente de trabalho deixará a desejar. Não leve desaforo para casa. Reaja, se for o caso e exerça sua autoridade.





Libra - 23/09 a 22/10





Encare inseguranças de frente, com a equipe ou nova amizade e vença barreiras. A partir de hoje, o cotidiano ficará mais agradável, com harmonia nas relações de trabalho e sucesso dos empreendimentos. Reformule a rotina, aumente a produção e conquiste relevância. Seus talentos serão valorizados. Foque na ação e não se sabote, nem perca energia com suposições fantasiosas.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Animação com novas amizades e resgates do passado darão sabor ao dia. Interações carinhosas e clima mágico no amor farão os esforços valerem a pena. Siga orientações e assuma cuidados de saúde com disciplina. A rotina será mais exigente também com a família que cobrará atenção. Momento positivo para se expor, iniciar parcerias e aumentar o entendimento nas relações.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Renove a decoração da casa, imprima mais beleza nos seus espaços e simplifique tarefas. A partir de hoje, a vida familiar e o cotidiano ficarão mais agradáveis, com harmonia nas relações e soluções práticas para o dia-a-dia. Um antigo amor poderá retornar nesta fase que trará resgates do passado, conforto e confiança no futuro. Fortaleça suas raízes. Amor com sintonia e aventuras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Aproveite o dia para planejar as finanças e pensar nas mudanças que deseja. Sentimentos profundos envolverão a família e o amor. A partir de hoje, Vênus inspirará palavras doces e ternura. As comunicações estarão abertas. Circule nas redes, inicie amizades e amplie o diálogo na relação íntima. Se estiver só, uma paixão poderá começar por acaso. Poder de conquista em alta!





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas esclarecedoras com o par renovarão os sentimentos e contribuirão com decisões sobre o projeto de vida. Você poderá fazer bons negócios nestes dias. Fique de olho nas oportunidades imobiliárias e comerciais. Bom momento para reestruturações da casa e da vida familiar. Renove padrões e viva com mais conforto. Dia de muitas emoções. Concretize planos do casamento.





Peixes - 20/02 a 20/03





Boas notícias de trabalho. Amplie contatos, firme parcerias e tome inciativas nos relacionamentos. O dia trará novidades e surpresas. Hora de renovar o projeto de vida, estabilizar a vida íntima e começar novo ciclo. Conte com poder de negociação. Poderá surgir uma proposta estimulante bem remunerada. A entrada de Vênus em seu signo atrairá novas relações e oportunidades financeiras.





Por: ROSA DI MAULO





