Tribunal de Contas prestigia posse da nova administração do TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu posse a nova diretoria para o biênio 2021/2022 na última sexta-feira, 22 de janeiro. Compondo o plenário especial da cerimônia, o vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos prestigiou o evento. A solenidade que reuniu autoridades do Estado foi realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo e seguiu com todo o protocolo de biossegurança em razão da pandemia de Covid-19.





Representando o presidente da Corte de Contas, conselheiro Iran Coelho das Neves, o conselheiro Jerson Domingos, parabenizou a nova administração do TJMS e destacou que a presença do Tribunal de Contas na solenidade demonstra a importância da interação entre os Poderes.





“O Tribunal de Contas, que tem como prerrogativa fiscalizar as contas públicas, na gestão do presidente Iran Coelho das Neves, vem fortalecendo esse relacionamento respeitoso com todas as instituições em prol da administração do nosso Estado de Mato Grosso do Sul, sempre preservando a harmonia e a independência dos Poderes. Nesse sentido, sinto-me honrado representá-lo nesta cerimônia de posse do presidente Carlos Contar”.





Para comandar o Poder Judiciário do Estado tomaram posse os desembargadores Carlos Eduardo Contar, como presidente, Sideni Soncini Pimentel, vice-presidente e Luiz Tadeu Barbosa Silva, como corregedor-geral de Justiça.





No discurso de posse, o presidente do TJMS ressaltou a necessidade de constante evolução do Poder Judiciário. “Assumindo o comando desta Corte de Justiça não devemos permitir ser igual. Isto seria parar, estagnar, acomodarmos. É preciso que sejamos diferentes, é preciso ter audácia, é preciso arriscar, tentar, buscar, lutar e vencer – se possível – não permitindo repetir, não permanecendo em situação inercial e não fazendo o mesmo, sob pena de sermos atropelados pelos fatos, pela rapidez das ocorrências, pelas necessidades e exigências de um mundo digital”, enfatizou o desembargador Carlos Eduardo Contar.





O desembargador Carlos Eduardo Contar encerrou seu discurso afirmando que “o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul continuará a ser grande e cada vez maior, com a ajuda e participação de todos nós. Vamos ao trabalho e ao sucesso”, concluiu.





Na abertura da sessão solene, o desembargador Paschoal Carmello Leandro, presidente do TJMS no biênio 2019/2020, fez um balanço das atividades em sua gestão e desejou sucesso à administração que se inicia para o biênio 2021/2022.





Além da participação presencial e por videoconferência dos desembargadores do Tribunal Pleno, participaram da cerimônia na composição da mesa de autoridades: o governador Reinaldo Azambuja; o presidente da Assembleia Legislativa de MS, o deputado Paulo Corrêa; os senadores Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke; o comandante do Comando Militar do Oeste (CMO), general de Exército, Fernando José Sant´Ana Soares e Silva; o presidente do Tribunal Regional Federal – 3ª Região, desembargador Mairan Gonçalves Maia Jr.; o desembargador Maurício Kertzman Sporer, representando o Tribunal de Justiça da Bahia; o desembargador José Eustáquio Lucas Pereira, representando o Tribunal de Justiça de MG; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Magno Benites de Lacerda; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche; e a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juíza Renata Gil.





O plenário especial foi composto pelo contra-almirante Sérgio Gago Guida, comandante-geral do 6º Distrito Naval, o General de Brigada Valério Luiz Lange, Chefe do Centro Coordenações de Operações do CMO, o vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos; o Des. Luiz de Lima Stefanini, do Tribunal Regional Federal 3ª Região; o Defensor Público Geral, Fábio Rogério Rombi da Silva; o procurador-geral do município, Alexandre Ávalo Santana, representando o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; e o vereador Carlos Augusto Borges, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande.









Por: Olga Mongenot