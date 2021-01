Filha de casal encontrado morto presenciou cena de crime, diz polícia

Não há registros de violência doméstica, nem pedido de medida protetiva contra homem, mas amigos disseram que eles brigam muito

Filha de casal, presenciou cena do crime, segundo delegada ©Divulgação / Facebook

A filha do casal, Alejandro Antônio Aguilera e Eliane Ferreira Siolim de 34 anos, presenciou a cena do crime, onde ambos morreram, na noite de domingo (24) em um sitio no assentamento Itamarati em Ponta Porã, cidade há 323 km da Capital. Conforme a delegada Analu Ferraz da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, a menina que tem 6 anos, foi entregue aos familiares logo após serem acionados.





Como a testemunha é criança ela não será ouvida a princípio. De acordo com a delegada, é preciso de uma oitiva especializada para ouvir o depoimento da criança na presença de uma equipe multidisciplinar, para que seja evitado sua “revitimizacao e sofrimento por ter que contar tudo novamente”.





A principal suspeita é feminicídio seguido de suicídio. Após ser acionada pelo caseiro do sitio, a polícia encontrou o corpo de Eliane e Alejandro na varanda, nos fundos do local que fica no assentamento. No corpo de Eliane foram encontradas ao menos 14 perfurações e uma na cabeça de Alejandro, mas a polícia localizou 17 capsulas deflagradas pelo local.





Ainda conforme a delegada Analu, não há registros de violência doméstica, nem pedido de medida protetiva contra Alejandro. “Mas amigos próximos disseram que eles brigavam muito, inclusive em público”, explica.





O caso a principio foi registrado como morte a esclarecer, mas só hoje após ouvir outras pessoas foi concluído que a principal suspeita seja de feminicídio.





Caso





A polícia foi acionada pelo caseiro do sitio após ouvir os disparos, por volta das 20h30 de domingo (24). Os corpos foram cobertos pelo caseiro com um cobertor azul até a chegada da polícia e perícia.





Além dos disparos, o braço direito de Eliane estava aparentemente quebrado, segundo consta no boletim de ocorrência. Alejandro foi encontrado com um disparo de arma de fogo na cabeça.





A polícia localizou uma arma de fogo de calibre 9 milímetros com uma munição e um carregador sobressalente municiado.





O caso segue sendo investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Mirian Machado