CAPITAL| Comissão que acompanha vacina contra a covid-19 fará visita técnica ao Instituto Butantan

A Comissão que acompanha a compra e a vacinação contra a Covid-19, da Câmara Municipal de Campo Grande, deliberou várias ações em sua primeira reunião, realizada hoje (25/1). Dentre elas, uma visita técnica ao Instituto Butantan, responsável pela produção da vacina CoronaVac.





Presidente da Comissão da Casa de Leis, o vereador Dr. Sandro explicou o motivo da visita ao Butantan. “Queremos conhecer onde a vacina está sendo feita, para assim, trazer novas informações para Campo Grande”.





A reunião contou com a presença da Assessora da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Dinaci Ranzi, da Mastologista do CEM (Centro Especializado Municipal), Dra. Marilana Geimba de Lima e dos vereadores integrantes da Comissão.





Os parlamentares avaliaram o andamento da campanha de imunização, e se colocaram à disposição para dar mais suporte. Além da visita ao Butantan, eles encaminharão sugestões à Sesau: como a criação do vacinômetro, com informações diárias sobre a quantidade de pessoas vacinadas na Capital; O aumento do horário de atendimento no comércio, a fim de evitar aglomerações; Dar prioridade nas vacinações aos profissionais dos hospitais e à população indígena urbana com comorbidades e idosos.





Para estar por dentro das ações de imunização contra a covid-19, a Comissão também definiu uma reunião semanal com o prefeito de Campo Grande.









Por: Beatriz de Almeida