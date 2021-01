TRÊS LAGOAS| SAÚDE MENTAL – Mensagem de “Janeiro Branco” é sobre importância da vida equilibrada e saudável para prevenção de transtornos mentais

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio das equipes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está aderindo e se mobilizando em ações específicas da Campanha “Janeiro Branco”, que traz a mensagem da importância e valorização da saúde mental.





A Rede de Atenção Psicossocial, coordenada pela enfermeira Patrícia Azambuja Alvarenga, é constituída pelas seguintes Unidades da Rede Pública de Saúde de Três Lagoas: Ambulatório Especializado de Saúde Mental; Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II; Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas – CAPS AD; e Residência Terapêutica. Em todas estas Unidades, haverá algum tipo de ação específica, alusiva à mensagem do “Janeiro Branco”.





A porta de entrada para a disponibilização dos serviços de atenção à saúde mental é a unidade CAPS II, que possui uma equipe especializada para avaliar, inicialmente, se o paciente necessita ou não de tratamento especializado e apropriado ao seu grau de transtorno mental (leve, médio ou elevado).





Seguindo as orientações das equipes do RAPS, para os adolescentes, meninos ou meninas, o atendimento no Ambulatório Especializado de Saúde Mental é livre e com demanda espontânea, mas também podem ser encaminhados pelas Escolas, unidades CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro Especializado de Assistência Social), UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24 horas) e pelas próprias famílias.





MENSAGEM DA CAMPANHA





A mensagem do “Janeiro Branco” é também a valorização da importância que estes serviços de Saúde Pública possuem para a educação e prevenção de transtornos mentais. Esta campanha, iniciada em 2013, em Uberlândia (MG), por uma equipe de psicólogos e psicólogas, liderados pelo psicólogo Leonardo Abrahão, surgiu com objetivos claros de conscientização e prevenção, em relação à saúde mental.





Como ressaltam os idealizadores do “Janeiro Branco”, esta campanha quer que “as pessoas reflitam, debatam e planejem ações em prol da saúde mental e da felicidade em suas vidas”.





Eles explicam que, “o Janeiro Branco é uma Campanha dedicada a promover a psicoeducação das pessoas e das instituições, promovendo a Saúde Mental e combatendo o adoecimento emocional dos indivíduos e instituições por meio de debates, reflexões, mini palestras, palestras relâmpago, rodas de conversa, oficinas, caminhadas, corridas, piqueniques, cineclubes, entrevistas à mídia, murais de poesias, distribuição de balões brancos, panfletos, fitas brancas e várias outras formas de ações e intervenções urbanas que tenham como tema central a Saúde Mental, a Saúde Emocional, a valorização da subjetividade humana, a criação de uma cultura da Saúde Mental entre os seres humanos, a nível individual, institucional, social e coletivo”.









ASSECOM