Tempo continua instável nesta quinta-feira (28)

A combinação de calor e umidade que acaba em chuvas no período da tarde, deve se repetir nesta quinta-feira (28) em Mato Grosso do Sul.





Segundo estimativa do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o dia começa com céu parcialmente nublado e haverá aumento de nuvens ao longo do dia, ampliando a possibilidade de pancadas de chuva em todo o Estado.





Os índices de umidade relativa do ar podem variar entre 50% a 100%, e a intensidade esperada para os ventos é de fraca a moderada com rajadas.





Neste dia as temperaturas poderão variar entre 20°C a 34°C. As máximas estão previstas para municípios da região do bolsão.









Por: Mireli Obando