Quarta-feira típica de verão em Mato Grosso do Sul

As condições típicas de verão, de ar quente e úmido que ajudam na formação de nuvens carregadas e provocam pancadas de chuva que por vezes poder ser acompanhadas de trovoadas, se mantém nesta quarta-feira (27).





A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul é céu parcialmente nublado com aumento de nuvens ao longo do dia, possibilitando pancadas de chuva.





Os índices de umidade relativa do ar seguirão elevados neste dia com variação estimada entre 100% a 60%. Vento fraco a moderado em todo Estado.





As temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 21°C a 33 °C, com a região do norte podendo ser a mais quente do dia.









Por: Mireli Obando