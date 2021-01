HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (27)

Áries - 21/03 a 20/04

Assuntos domésticos e de família roubarão tempo, hoje. Crie um ambiente carinhoso e aconchegante em casa e curta momentos de sossego. Talvez os sonhos não batam com a realidade, hoje. Espere mais um pouco para tomar decisões que envolvam dinheiro e associações. Ambiente social e equipe passarão por reformulações. Reveja padrões de consumo.





Touro - 21/04 a 20/05





Novas amizades nas redes que chegarão por acaso ou sincronicidade trarão informações preciosas e coisas para pensar. Fase de reformulações na carreira e na vida pessoal. Incorpore novos conceitos e diversifique atividades. Marte e Urano em seu signo anunciam conquistas pessoais significativas e mais liberdade. Aposte numa virada de vida. Independência e autonomia pela frente!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Cursos on-line, plano de viagem com amigos e visão de futuro diminuirão inquietudes. Mude estratégias e resolva assuntos financeiros com maior fluidez. Se planejar direitinho, você garantirá bons rendimentos e qualidade de vida. Pense em dinheiro e deixe a documentação em ordem. Você estará mais perto dos sonhos. Amizade influente oferecerá apoio. Oportunidades à vista!





Câncer - 21/06 a 21/07





A viagem dos sonhos e as mudanças que deseja poderão estar mais perto do que você imagina. Aproveite a passagem da Lua por seu signo para visualizar caminhos de maior realização pessoal e desenvolvimento. O dia trará revelações e respostas existenciais. Emoções estarão à flor da pele, cuide da sua energia e equilíbrio. Armazene forças para conquistar metas mais altas.





Leão - 22/07 a 22/08





Aumente a sintonia com a espiritualidade e força interior. Novos planos para o futuro cobrarão dedicação aos relacionamentos e inovações na carreira. Planeje uma viagem com antecedência e siga com fé. Cuidar do corpo e da saúde será fundamental nesta fase positiva para reformular hábitos e atividades de rotina. Hora de aprender com novas referências e dar chances ao amor.





Virgem - 23/08 a 22/09





Inove o trabalho, expanda a atuação e ganhe projeção. Bom momento para aprofundar amizades e reaproximar quem anda distante. Conexões internacionais, proposta de longe e uma atividade diferente animarão o clima. Embarque em novas experiências e confie no futuro. Crenças e filosofias mudarão. Cenário positivo na carreira, responsabilidades aumentarão. Sucesso!





Libra - 23/09 a 22/10





Algo maior se desenhará para o futuro, hoje. Visualize onde quer chegar. Novo plano de carreira poderá se definir e promover mudanças positivas em sua vida. Conte com segurança, poder pessoal e autoconfiança. Bom momento para desenvolver ideias e projetos com soluções originais e inteligentes. Assuntos de família ganharão entendimento mais profundo. Reformulações na casa.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Notícias de longe tocarão o coração. Talvez precise alterar um plano de viagem ou acordo e acertar documentos. Mude o tom nas conversas com irmãos ou encontre maneiras diferentes de se comunicar e expressar os sentimentos. Divergências causarão tensões numa relação próxima. Bom para esclarecer diferenças e encontrar pontos em comum. Resolva um assunto de família.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Encerre uma dívida ou uma despesa fixa. Com apoio da família ou de alguém do passado, você poderá recuperar perdas dos últimos tempos e diminuir pressões financeiras. Novo projeto de trabalho tornará as perspectivas mais positivas. Tome iniciativas e acelere a produção. Bom momento para iniciar uma atividade diferente. Troca de confidências intensificará a vida íntima.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A sintonia com o amor estará mais forte, hoje. Apesar das diferenças e limitações desta fase, a vida íntima ficará mais gostosa, com palavras carinhosas e emoção. Embarque num clima romântico e solte a imaginação. Entendimento sem palavras intensificará uma relação especial. Vênus e Plutão em seu signo inspirarão mudanças no visual, nas escolhas e na maneira de se relacionar.





Aquário - 21/01 a 19/02





Boas perspectivas financeiras influenciarão decisões de trabalho. A saúde estará em primeiro lugar na lista de prioridades. Vários planetas em seu signo definirão planos de longo prazo e novo projeto de vida. Reformule espaços, atualize tecnologias e aprenda usar ferramentas que facilitarão tarefas diárias. Assuntos de família cobrarão iniciativas e respostas rápidas. Reestruturações pela frente!





Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções fortes no amor, hoje. Momentos românticos darão um sabor especial ao dia. Aproveite a inspiração para agilizar comunicações de trabalho e também para enriquecer seus projetos com ideias originais. Ambiente carinhoso com os filhos, ou com alguém especial, alegrará o coração. Mudança na equipe ou parceria de trabalho. Encerre um longo ciclo e siga mais leve.









Por: ROSA DI MAULO





