Tempo claro, sol forte e pancadas isoladas de chuva são esperados para esta segunda-feira (11)

As condições de sol, temperaturas elevadas e possibilidade de pancadas isoladas de chuva registradas ao longo do fim de semana em Mato Grosso do Sul devem se manter nesta segunda-feira (11).





O sol deve predominar em todo Estado e as condições estimadas pela meteorologia são de céu com poucas nuvens. Pancadas isoladas de chuva podem ocorrer especialmente durante a tarde.





A umidade do ar segue em queda no Estado, especialmente nas regiões do bolsão e pantaneira. Os índices podem variar entre 90% a 30%, considerado estado de atenção à saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde o ideal para a saúde humana varia entre 40% e 70%.





Ingerir bastante líquido, evitar exposição direta ao sol, e umidificar ambientes, estão entre as recomendações para aliviar o desconforto causado pelo tempo seco.





As temperaturas neste dia podem registrar mínima de 22°C e máxima de 37°C no Estado.





Confira abaixo as condições de tempo e temperatura estimados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos para Campo Grande e algumas cidades sul-mato-grossenses.

Campo Grande: Pancadas de chuva à tarde | 24°C a 33°C

Dourados: Pancadas de chuva à tarde| 22°C a 34°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva à tarde | 24°C a 36°C

Corumbá: Pancadas de chuva | 25°C a 37°C









Por: Mireli Obando