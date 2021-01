HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta segunda-feira (11)

Áries - 21/03 a 20/04

Conquista profissional e financeira marcará esta semana que já começará com projeção e prestígio na carreira. Firme uma aliança relevante. Associações e parcerias também serão beneficiadas hoje. Movimentações na equipe poderão causar inseguranças. Talvez precise se ajustar a novas diretrizes ou mudar de time. Planos a dois para o futuro estabilizarão o amor.





Touro - 21/04 a 20/05





Semana movimentada por decisões de vida e novos rumos. Explore uma cultura diferente, abrace uma formação acadêmica e causa social, ou mude filosofias e ganhe maior autonomia e liberdade. O período também será favorável para viagem de férias, com as devidas proteções de saúde. Atividades on-line e presença nas redes aumentarão o prestígio e projeção profissional.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Troca de confidências, carinho e cumplicidade intensificarão o amor. A semana será positiva para concretizar mudanças, criar planos a dois, planejar viagens ou resolver assuntos jurídicos e de documentação. Conexões influentes e soma de forças com amigos também entrarão no menu dos próximos dias. Fortaleça a fé. Mesmo que demore, você alcançará metas mais altas.





Câncer - 21/06 a 21/07





Inicie relações, ingresse num novo grupo e dê um passo maior na carreira. A semana trará aumento de poder e mudanças significativas na maneira de se relacionar e tipo de escolha. Espere por uma ligação especial neste fim de tarde. Caminhos abertos no amor e nas amizades. Respostas existenciais darão nova direção à vida. Explore um ambiente social diferente.





Leão - 22/07 a 22/08





Inovações no trabalho incluirão uso de novas ferramentas tecnológicas e atividade diferente. A semana trará desafios e conquistas na carreira. Implante uma rotina mais gostosa e saudável. Cuidados corporais, estéticos e de saúde darão bem-estar. Bom período também para firmar conexões internacionais e novas parcerias. As interações de hoje abrirão portas para o futuro.





Virgem - 23/08 a 22/09





Paixão, prazer, novidade surpreendente de longe ou proposta inesperada de trabalho anunciam uma semana de emoções fortes. Resolva assuntos do coração, crie um clima alegre e carinhoso com os filhos ou o par e comemore uma conquista. Criatividade, entusiasmo e poder pessoal não faltarão nesta fase que trará uma nova visão da vida e horizontes mais amplos. Brilhe!





Libra - 23/09 a 22/10





Perdoe o passado, fortaleça as bases afetivas e familiares, encerre angústias e concretize mudanças. A semana trará autoestima e decisões de vida. Explore seus talentos e conquiste novos espaços. Hora de investir nos projetos pessoais e planos de desenvolvimento. Ideias geniais e soluções originais aumentarão seu destaque e liderança no trabalho. Poder em alta!





Escorpião - 23/10 a 21/11





Conversa carinhosa e declarações de amor inaugurarão nova fase no casamento ou namoro. Transforme antigos padrões e reestruture a vida pessoal, nesta semana. Conte com apoio de irmãos, ou pessoa próxima. Acordos darão liberdade e empolgação com novos projetos. Entendimento nas relações. Encontre uma maneira mais leve e agradável de se comunicar.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Acordo ou proposta de trabalho movimentará a área financeira, nesta semana. Você poderá negociar um contrato e aumentar os rendimentos. Inicie um projeto on-line ou curso. Ótimo período para inovar e divulgar o trabalho, estudar, discutir ideias e acelerar a produção. Cuide da saúde e evite deslocamentos desnecessários. Transações comerciais cobrarão paciência.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Com Lua, Vênus, Sol e Plutão em seu signo, sua beleza, charme, brilho e poder pessoal estarão em destaque. Espere por surpresas gostosas e conquistas no amor. A semana trará prazeres e atividades diferentes. Decisões financeiras e investimentos dependerão de análises minuciosas. Gastos poderão aumentar nesta fase. Controle o orçamento e evite compras sem planejamento.





Aquário - 21/01 a 19/02





Concretize um sonho nesta semana. Investimentos na casa trarão conforto e tranquilidade. Você poderá negociar um imóvel, ou aumentar o patrimônio com soluções inteligentes. Aproveite a semana para encerrar um longo ciclo, fazer um balanço dos últimos tempos e determinar planos de longo prazo. Bom período para se interiorizar, relaxar, meditar e renovar as energias.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite esta semana para motivar a equipe, unir forças com amigos e impulsionar atividades de grupo. Parcerias e associações ficarão mais firmes. Ambiente social agradável, sintonia e companheirismo no amor e oportunidade de negócio darão sabor à vida. Renove conceitos, acelere as comunicações e contatos. Descubra novidades nas redes. Novas amizades à vista!









Por: ROSA DI MAULO





***