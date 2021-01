Trabalhadores de MS fotografam ‘noiva fantasma’ durante trabalho em fazenda

Moradores alegam já terem visto ou ouvido falar da famosa noiva fantasma

Foto foi feita por trabalhadores durante o expediente ©REPRODUÇÃO

Imagine estar olhando para algumas fotos tiradas durante o trabalho e perceber uma noiva atrás de você, isso já pode ser considerado bem estranho, mas e se essa noiva for na verdade um fantasma.





Horripilante não é mesmo? Pois o caso ocorreu no último sábado (8), com alguns trabalhadores que atuam no setor de celulose, em uma fazenda próxima a Três Lagoas.





Na imagem é possível ver dois trabalhadores em frente a uma maquina com os faróis acesos, um esta olhando para frente, quanto o outro confere algo em uma caderneta.

Fantasma circulado em vermelho ©REPRODUÇÃO

Logo atrás está ela, olhando para todos, a já famosa noiva fantasma. Isso mesmo, já famosa, pois segundo o site local Rádio Caçula, as pessoas que trabalham ou transitam pela região relatam já terem visto ou ouvido falar da noiva.





Verdade ou não, a foto é assustadora e faria com que muitos pensassem em talvez arrumar um emprego em algum lugar menos ‘assombrado’.