Nebulosidade e pancadas de chuva são esperadas para esta quinta-feira (21)

Mesmo com o afastamento da frente fria, uma região de cavado vai contribuir para a manutenção do tempo instável em Mato Grosso do Sul.





Pelo menos até esta quinta-feira (21) todo estado continua com muita nebulosidade e as pancadas de chuva, por vezes forte, podem acontecer em qualquer hora do dia.





A umidade relativa do ar poderá variar entre 100% a 50%, já as temperaturas neste dia podem registrar mínima de 20°C e máxima de 32°C no Estado.





Abaixo as condições e temperaturas estimadas pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) para a Capital e algumas cidades do Estado.

Campo Grande: Pancadas de chuva | 22°C a 29°C

Dourados: Pancadas de chuva | 22°C a 28°C

Corumbá: Pancadas de chuva | 22°C a 33°C

Três Lagoas: Pancadas de chuva | 23°C a 33°C

A partir de sexta-feira (22) essas áreas de instabilidade tendem a enfraquecer, e isso vai permitir maiores períodos de sol. O Climatempo destaca que pancadas de chuva ainda poderão acontecer especialmente no período entre tarde e noite.









Por: Mireli Obando