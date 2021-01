HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (21)

Áries - 21/03 a 20/04

Decisões de investimentos, compras e negociações financeiras cobrarão cautela, análise de detalhes e pesquisa de preços. Surgirão oportunidades comerciais interessantes. Fique por dentro de novos modelos de negócio. Relacionamentos profissionais continuarão aquecidos, espere por bons resultados e perspectivas mais amplas. Amor com planos de futuro. Estabilize a vida íntima.





Touro - 21/04 a 20/05





Ótimo momento para concretizar os sonhos e dar uma virada radical no projeto de vida. Com Lua, Marte e Urano em seu signo, o dia trará revoluções e mais liberdade. Hora de fazer escolhas positivas e ganhar independência. Aceite um convite para viajar ou para participar de uma “live”. Sucesso nos empreendimentos. Você fará uma conquista relevante na vida pessoal e na carreira.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sonhos reveladores apontarão mudanças e novos interesses. Hora de cuidar da reputação, resolver assuntos jurídicos e ir atrás dos seus direitos. Conte com apoio de amizades e de autoridades. O dia também trará planejamento de viagens e de estudos. Alargue horizontes e renove a fé. Cenário positivo na carreira. Abrace a missão e aumente o prestígio. Envolvimento com justiça social.





Câncer - 21/06 a 21/07





Novas amizades e parcerias se firmarão. Inicie relações num ambiente diferente. Conexões internacionais também estarão abertas. Tome iniciativas, apoie a equipe e harmonize os relacionamentos. Envolvimento com questões coletivas aumentará sua presença nas redes e participação social. Viagem favorecerá o amor, planeje com antecedência. Mudanças pela frente!





Leão - 22/07 a 22/08





Dia de conquistas na carreira. Expanda a atuação profissional, inove e ganhe popularidade. Harmonia nos relacionamentos de trabalho e no cotidiano darão conforto. Bom momento para planejar novas ações e facilitar tarefas com novas ferramentas tecnológicas. O prazer estará nas pequenas coisas. Cuide do corpo e da sua imagem. Amor em fase de reconstrução. Sucesso!





Virgem - 23/08 a 22/09





Resolva assuntos jurídicos com atitude, bons apoios e deixe a documentação em ordem. Você poderá abrir um caminho de trabalho em outra cidade ou país e aumentar seu prestígio. Hora de alargar os horizontes e vencer barreiras. O antídoto do medo é a fé. Confie na vida, no futuro e na sua competência. Portas se abrirão na carreira e no amor. Comunicações de trabalho aceleradas.





Libra - 23/09 a 22/10





Planos de mudanças ganharão força, hoje. Decida rumos, desenvolva novos projetos e fortaleça a identidade. O dia convidará à privacidade. Troque confidências com a família, deixe a casa mais bonita e a rotina gostosa. Bom momento também para aprofundar sua visão da vida e tomar decisões sérias. Viagem favorecerá o amor. Explore culturas e conhecimentos diferentes.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Inicie uma relação ou transforme padrões num relacionamento já assumido. O dia trará novidades e discussões estimulantes. Se estiver só, uma paixão poderá começar com conversa sensível, sincronicidades e lindas coincidências. Resolva assuntos do coração e intensifique a vida íntima. Um sonho romântico poderá se realizar. Aproveite a inspiração do amor para criar novos projetos.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Conte com união familiar para resolver assuntos financeiros e equilibrar o orçamento. Novo projeto de trabalho ganhará impulso extra, hoje. Inicie atividades on-line, aumente a responsabilidade com a saúde, estude e amplie contatos. Clareza e objetividade marcarão as interações de hoje. Fature em entrevistas, reunião profissional e divulgação de ideias. Dobre a atenção com a saúde.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Pressões financeiras cobrarão decisões rápidas. Você encontrará soluções originais para vencer os desafios de trabalho e da vida pessoal. Conversas com a família trarão segurança. Alongue prazos, faça bons acordos e ganhe mais tranquilidade. Investimentos serão repensados, descubra melhores opções. Amor com mais intensidade e paixão, apesar de alguns imprevistos e mudança nos planos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Novidades da família, novos conceitos de conforto, decisões de moradia ou negociação imobiliária movimentarão o dia. Resolva pendências. Apesar das inseguranças, reestruturações serão positivas. Transforme padrões e expanda o projeto de vida. Vários planetas em seu signo iluminarão caminhos de maior realização. Se planejar direitinho, tudo dará certo. Poder pessoal em alta!





Peixes - 20/02 a 20/03





Com paciência e uma dose maior de tolerância, tudo dará certo. Conte com poder de negociação e visão de futuro. Você poderá ampliar contatos, atrair oportunidades e impulsionar uma atividade comercial com argumentos persuasivos. O dia trará novidades atraentes. Pesquise informações, fique por dentro das notícias e agilize o trabalho. Companheirismo e sintonia no amor.









Por: ROSA DI MAULO





