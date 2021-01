Murilo se afasta por Covid-19 e Paulo Corrêa assume o Governo de MS

Vice comunicou que não poderia assumir porque está com covid-19

Deputado estadual Paulo Corrêa durante sessão na Assembleia Legislativa; ainda hoje, ele muda de gabinete dentro do Parque dos Poderes ©ARQUIVO

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Paulo Corrêa (PSDB) assume, ainda nesta manhã, o comando do Executivo estadual. O parlamentar substituirá o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que está de férias desde essa segunda-feira (25).





Até semana passada, o posto ficaria com o vice-governador, Murilo Zauith (DEM). Apesar de ter testado positivo para covid-19, a assessoria havia dito que ele faria home office.





Mas ontem, o próprio Murilo comunicou, via ofício, que não poderia assumir a responsabilidade por conta dos sintomas da doença. Não há detalhes sobre o estado de saúde do vice-governador, por enquanto.





Até 3 de fevereiro, Paulo Corrêa deixará o Legislativo nas mãos do 1º-vice-presidente da Casa, deputado Eduardo Rocha (MDB). A transmissão de cargo está marcada para às 9h, na Assembleia. Às 11h, Paulo Corrêa toma posse na Governadoria. O deputado estadual fica no comando do Executivo até o dia 30 de janeiro.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Anahi Zurutuza