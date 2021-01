Chapadão do Sul deve contar com escola civico-militar após parceria entre Prefeitura e Governo do Estado

O prefeito de Chapadão do Sul, João Carlos Krug, e o secretário municipal de Educação, Guerino Perius, receberam na manhã da última segunda-feira, 25, a visita da secretária estadual de Educação, Maria Cecília, e do superintendente de Políticas Educacionais do Estado, Hélio Daher.





A secretária estadual e sua comitiva visitaram primeiramente o CEEP Arlindo Neckel, onde ao lado do secretário municipal de Educação realizaram uma visita técnica na instalação e avaliaram a estrutura do prédio, bem como as soluções que serão empregadas na mesma.





Após, o prefeito João Carlos Krug recebeu em seu gabinete a equipe, onde eles conversaram sobre parcerias entre o Executivo Municipal e o Governo do Estado para que o CEEP Arlindo Neckel seja o verdadeiro centro de ensino que foi projetado para ser.





Assim, Chapadão do Sul deve contar ainda em 2021 com uma Escola Cívico-Militar com Ensino Médio e Ensino Fundamental II, do sexto ao nono ano. Para confirmar a implementação da escola, falta apenas detalhes técnicos do Governo Federal. Após, as matrículas serão realizadas via Governo do Estado, e o município entrará com cedência de funcionários e capacitação e formação dos profissionais.





Além disso, o CEEP Arlindo Neckel contará com Ensino Médio Profissionalizante, que já está com matrículas abertas para o primeiro ano do Ensino Médio. Um será profissionalizante para Assistente Administrativo e outro profissionalizante para Assistente de Manutenção de Computadores e Redes. Mais informações podem ser consultadas através do telefone (67) 3562-1342.





Também ficou definido que a Secretaria de Educação continuará situada no CEEP Arlindo Neckel. Em outra parceria importante, a secretária estadual confirmou a cedência de dois ônibus escolares para a frota municipal.





O prefeito João Carlos Krug agradeceu a visita da secretária estadual de Educação e reafirmou o compromisso que Chapadão do Sul tem em se tornar um Polo Regional da Educação e que essas parcerias colaboram efetivamente para que o nosso município continue neste caminho.





ASSECOM