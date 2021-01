Cassems aborda mitos e verdades sobre HIV e Aids

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é o vírus causador da Aids, que ataca células do sistema imunológico, que defendem o organismo contra doenças. Embora exista tratamento para a doença, o HIV ainda não tem cura. Uma vez infectada, a pessoa viverá com HIV durante toda a sua vida.





Ao contrário do que muitos pensam, HIV e Aids são coisas diferentes. A Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, com sigla em inglês, Aids, é a doença causada pelo HIV, em um estágio avançado da infecção. A pessoa pode apresentar diversos sinais e sintomas, além de infecções como pneumonias atípicas, infecções fúngicas e parasitárias, e alguns tipos de câncer.





Existem muitos mitos, norteados pelo preconceito da sociedade, sobre esse vírus. Para sanar as dúvidas, a médica infectologista que atua na Cassems, Priscila Alexandrino, fala sobre a doença.





Camisinha é a principal forma de prevenção ao HIV nas relações sexuais?





“Verdade. O uso do preservativo é a principal forma prevenção do vírus nas relações sexuais”.





O HIV é transmitido apenas por relações sexuais?





“Mito, pode ser transmitido de outras formas. É possível que a transmissão ocorra da mãe para o bebê, se a mãe for positiva e não estiver em tratamento. Também pode acontecer por transfusões sanguíneas e pelo compartilhamento de seringas e agulhas. Atualmente, a transmissão mais comum é por via sexual, mas existem outros meios”.





O HIV pode ser transmitido por compartilhamento de vaso sanitário?





“Mito. Não é possível esse tipo de transmissão, nunca foi relatado na literatura. A principal transmissão ainda é a sexual, sem o uso do preservativo, mas existem outras formas de transmissão”.





Mãe portadora de HIV sempre vai transmitir o vírus para o bebê na gestação?





“Mito. Desde a descoberta do vírus, na década de 80, até hoje, tivemos uma evolução importante no tratamento da doença. Se a mãe tomar todas as medicações recomendadas e mantiver a carga viral indetectável, ela pode ter, inclusive, um parto normal e as chances de transmissão tendem à zero”.





O HIV é transmitido na amamentação?





“Verdade. As gestantes com HIV, ainda pelo protocolo do Ministério da Saúde, não amamentam. É fornecido leite pelo programa de DST/Aids, que é um programa muito organizado no Brasil, e elas não amamentam”.





Quem tem o HIV não precisa usar camisinha se o parceiro também tiver o vírus?





“Mito. Podem ser vírus diferentes e eles podem estar tomando remédios diferentes. Vai depender se a carga viral dos dois estiver detectável ou indetectável. Então, tem algumas nuances. Mas, em geral, quando os dois tem HIV, é preciso consultar o médico para verificar essas questões”.





Homens com HIV podem ter filhos sem o vírus?





“Verdade. A transmissão pode ocorrer da mãe para o feto, não é espermatozoide que tem o vírus, são as secreções anexas. Se a pessoa não quiser se expor ao vírus para ter um filho, também tem a fertilização in vitro”.









Fonte: ASSECOM

Por: Sarah Santos