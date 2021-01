CAPITAL| Vereador Carlão cobra melhorias e Sisep realiza patrolamento em Ruas no Rita Vieira e Nova Lima

Preocupado com os estragos causados pelas chuvas do mês de Janeiro nas ruas de Campo Grande, o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal, tem oficiado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), cobrando reparos nas vias. Especialmente em bairros sem pavimentação, onde a dificuldade de acesso costuma ser maior.





“Sabemos que este período chuvoso a infraestrutura da cidade fica comprometida. Por isso os reparos são fundamentais e urgentes. A Sisep tem realizado inúmeros reparos pela cidade e alguns deles em atendimento a ofícios de minha autoria. Como a operação de patrolamento e encascalhamento na Rua Juazeiro do Norte no Bairro Rita Vieira e na Rua Jaime Cerveira no Nova Lima, entre outras. São ações básicas, porém fundamentais para garantir o acesso dos moradores às suas residências e o tráfego de veículos nas vias. Muitos dos serviços só poderão ser realizados de forma definitiva quando o tempo firmar. Mas as obras emergenciais são fundamentais para a população”, disse.





O parlamentar reforça que esse é um dos papéis dos vereadores, ser representante do povo em todas suas reivindicações.





“Precisamos representar os munícipes em suas solicitações, como servidores públicos, despachantes do povo”, concluiu.









Por: Janaina Gaspar