BATAGUASSU| Prefeito Akira Otsubo cumpre agenda em Campo Grande e participa de posse da nova administração do TJMS

Em agenda em Campo Grande na última sexta-feira (22/01), o prefeito de Bataguassu, Akira Otsubo (MDB) esteve reunido com o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS), conselheiro Iran Coelho das Neves e com o vice-presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos.





O encontro teve como objetivo buscar orientações sobre questões relacionadas a legislação e administração pública.

Em um segundo momento, Otsubo esteve com o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, apresentando reivindicações do município relacionadas a questão da Covid-19. "Solicitei apoio do secretário para a destinação de recursos para a manutenção dos leitos de UTI habilitados em nossa cidade além da destinação de insumos como seringas e agulhas. Pedi também auxílio para que Bataguassu receba mais vacinas para a Covid-19 para conseguirmos imunizar mais munícipes", esclareceu o prefeito.

Em sequência as reuniões, o prefeito se reuniu com o diretor - presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro acompanhado pelos empresários de Bataguassu, Fábio Bertasso e Eduardo Araújo, cobrando a ligação e melhorias na rede de energia elétrica nos estabelecimentos.





Akira solicitou ainda agilidade da concessionária para ligação de energia nas moradias do Programa Habitacional "Meu Lar".





Estiveram presentes na agenda, Paulo Roberto dos Santos, diretor técnico comercial da Energisa e Dian Cleiton de Brito, coordenador de grandes clientes do poder público da empresa.





SOLENIDADE





Na mesma data, Akira Otsubo participou da solenidade de posse da nova administração do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) realizada no Centro de Convenções "Arquiteto Rubens Gil de Camilo".





Assumiram o comando do TJMS para o biênio 2021/2022, os desembargadores Carlos Eduardo Contar (presidente), Sideni Soncini Pimentel (vice-presidente) e Luiz Tadeu Barbosa Silva (corregedor-geral de Justiça). Deixou o cargo maior do Poder Judiciário sul-mato-grossense o desembargador Paschoal Carmello Leandro. Os novos integrantes da administração do Tribunal de Justiça foram escolhidos na sessão do Tribunal Pleno promovida no dia 21 de outubro de 2020.





O evento contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja; do presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado estadual Paulo Corrêa; dos senador Nelson Trad Filho e Soraya Thronicke; entre demais lideranças políticas e autoridades estaduais.





ASSECOM