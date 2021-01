PANDEMIA| Com mais de 5,4 mil casos sem encerramento no sistema, MS apresenta 156,7 mil confirmações de coronavírus

Ainda no aguardo de 5,4 mil casos para registro pelos municípios nos sistemas oficiais de saúde, Mato Grosso do Sul contabiliza 156,7 mil confirmações de coronavírus até o momento, segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.





Com isso, 252 exames foram registrados como positivos e sete óbitos, nas últimas 24 horas. “Geralmente a nossa média é de 900 casos ao dia, é preciso verificar ao longo da semana. Pedimos aos secretários/as para solução dessa situação, para continuarmos trabalhando com a mesma transparência desde o início”, explicou o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.





A pandemia já resultou em 2.819 mortes sul-mato-grossenses. Do total de casos confirmados, 10.192 estão em isolamento domiciliar, 143.196 estão recuperados e 514 estão hospitalizados. Dos pacientes internados, 263 estão nos leitos clínicos e 251 nos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).





Dos que estão em leitos clínicos, 172 estão internados pelo SUS e 91 na rede privada. Já os casos mais graves, 183 estão em leitos UTI/SUS e 68 na rede privada.





Ainda em patamares alarmantes, a macrorregião de Campo Grande apresenta 81% de taxa de ocupação de leitos; Dourados tem 83% de ocupação; Três Lagoas, 60% e Corumbá, 70%.

















Por: Ana Brito, SES