Veterinário mata ex-cunhado na frente do filho

Pelo menos quatro tiros foram efetuados contra a vítima; discussão com ex-sogra e ex-cunhado motivou crime

Vítima foi identificada como Erick Wagner Batista Inserra ©Reprodução/Facebook

Confusão terminou na morte de homem, de 42 anos, identificado como Erick Inserra, em residência no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande, nesta quarta-feira (2). De acordo com as primeiras informações, o ex-cunhado foi quem atirou contra ele, na frente do filho da vítima.





Segundo apurado pela reportagem, o crime aconteceu em frente à casa do suspeito, médico veterinário, de 25 anos. O rapaz foi levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro, onde o caso está sendo registrado.





A advogada do suspeito acompanha a movimentação no local.





Familiares e amigos de Erick, também estão no local. Ao site Campo Grande News, um amigo da vítima, que pediu para não ser identificado, contou que discussão antecedeu a morte.





Segundo ele, Erick, que foi casado com a irmã do suspeito, teria ido até a casa da ex-sogra, onde o autor mora, buscar o filho. Ele estava acompanhado de um outro amigo, que fugiu após o autor ameaçar atirar contra ele.





Pelo menos quatro tiros atingiram a vítima e as regiões mais atingidas foram a perna, peito e cabeça.





Conforme pessoas próximas, Erick e a ex-mulher estavam separados há cerca de 1 ano. “Ele era um cara super tranquilo e a família não é daqui. Porém, a mãe, que tem 75 anos, estava passando uns dias com ele.









Fonte: CAMPOGRANDENEWS

Por: Liniker Ribeiro e Ana Paula Chuva