Suspeito de invadir banco em SC e trocar tiros com a polícia é preso no Paraná, diz PM

Prisão foi feita no início da tarde desta quinta-feira (2), em Palmas, no sul do Paraná. Agência de Ponte Serrada (SC) foi arrombada durante a madrugada.

Polícia conseguiu apreender armas abandonadas pelos suspeitos ©PMSC/Divulgação

Um homem suspeito de ter participado de uma tentativa de assalto a banco em Ponte Serrada, no oeste de Santa Catarina, foi preso na tarde desta quarta-feira (2), em Palmas, no sul do Paraná, de acordo com a Polícia Militar (PM).





A tentativa de assalto aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira. Os criminosos trancaram os portões do quartel da polícia catarinense para impedir o deslocamento dos policiais.





Além disso, durante a fuga, um carro foi incendiado e houve confronto com a polícia na PRC-280, já no Paraná. Após o confronto, os suspeitos abandonaram um veículo com armas e munição.





A polícia manteve buscas na região, inclusive com o apoio de cães farejadores, e encontrou o suspeito perto de uma estrada.





De acordo com a PM, os suspeitos moram em Palmas e planejaram assaltar o banco. A polícia acredita que ao menos nove pessoas participaram da ação.





O homem que foi preso disse à polícia que os outros membros do grupo podem ter fugido em direção a um parque eólico existente na região e embarcado em outro veículo.





A PM informou que continua fazendo buscas e que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190.





Tentativa de assalto





A ocorrência foi registrada no Centro de Ponte Serrada. Segundo a polícia, os criminosos entraram pela porta de acesso aos caixas eletrônicos e tentaram arrombar os cofres do banco, mas sem sucesso.





Durante a ação, os portões do quartel da polícia que dá acesso aos veículos, foram fechados pelos suspeitos, o que impossibilitou a saída imediata das viaturas. O deslocamento dos agentes foi a pé até a agência.





Os policiais solicitaram apoio de equipes de cidades da região, além de reforço da equipe da Polícia Federal Rodoviária (PRF) e da polícia paranaense.





Os assaltantes inicialmente usaram três carros e fugiram pela BR-282. No caminho, um carro com placas de Cascavel, cidade do oeste do Paraná, foi incendiado.

Carro incendiado pelos criminosos após o assalto em Ponte Serrada — Foto: PM/ Divulgação

Depois, os homens seguiram pela BR-153, em direção ao Paraná. Ao chegar próximo de Palmas, os policiais conseguiram localizar o carro na PRC-280, na região do distrito do Horizonte.





Houve confronto, mas nenhum policial ficou ferido. Os suspeitos abandonaram o carro com as armas levadas do banco e outras duas armas. Os objetos e o veículo foram apreendidos.

Arrombamento ocorreu nesta madrugada em Ponte Serrada — Foto: Flavio Carvalho/Ronda Policial