Terça-feira de tempo instável e máxima de 38°C

O tempo amanhece firme nesta terça-feira (22), mas pancadas de chuva podem ocorrer em todas as áreas de Mato Grosso do Sul ao longo do dia.





As condições estimadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) são de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas em todas as áreas, especialmente na região norte e bolsão.





Os índices de umidade relativa do ar possuem variação estimada entre 95% a 35%. Ventos de intensidade fraca a moderada são esperados para todas as regiões.





Nesta terça as temperaturas poderão variar entre de 18°C a 38°C no Estado e na capital a mínima está estimada em 21°C e a máxima em 32°C.

Prognóstico quinzenal do Cemtec indica que pancadas de chuva mais significativas e generalizadas podem ocorrer em Mato Grosso do Sul a partir de quarta-feira (23). A concentração de chuva deve ocorrer na região do bolsão onde são esperados até 80 milímetros. Nas demais áreas pode chover até 50 milímetros até sábado (26).





No período posterior ao Natal até o dia 3 de janeiro, as chuvas continuam a ocorrer de forma frequente e com grandes volumes. O Cemtec inclusive orienta para possibilidade de problemas urbanos como alagamentos e enxurradas. Nesse período as chuvas se concentram na parte leste do Estado onde pode chover cerca de 100 milímetros. Nas demais áreas chove cerca de 50 milímetros.









Por: Mireli Obando