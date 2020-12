Em ação colaborativa contra a pandemia, Águas Guariroba doará semanalmente 1400 copos de água para o HRMS

Mais de 1400 copos de água mineral serão doados semanalmente pela Águas Guariroba em uma parceria com o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) em Campo Grande. A doação faz parte de uma ação colaborativa com o hospital no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.





O HRMS é referência no tratamento de pacientes em mais de 15 especialidades médicas e referência estadual no atendimento a pacientes suspeitos ou confirmados da Covid-19. Com o crescimento de casos da doença no Estado, a demanda de disponibilização de água para a hidratação de pacientes tem aumentado consideravelmente.





As doações dos copos de água mineral começaram na última semana, sendo a primeira remessa de 960 copos, entregues ao hospital na quinta-feira (17). As doações serão realizadas semanalmente enquanto perdurar a pandemia.





A diretora presidente do HRMS Dra. Rosana Leite de Melo, destacou as ações parceiras no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. “Não há como mensurar nossa gratidão aos que colaboraram conosco nesse momento incomum à saúde pública. As contribuições são muito importantes para nós."









Por: Jefferson Gonçalves





