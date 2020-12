HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04

Cuide da imagem e da beleza e jogue a autoestima para cima. Dia de muitas emoções e de harmonia nas relações. Aumente a sintonia com seus melhores sentimentos e curta momentos adoráveis no amor. Vênus e Lua encherão o coração de sonhos e de esperanças. Espalhe energias positivas nas redes, fortaleça amizades e assuma maior responsabilidade social.





Touro - 21/04 a 20/05





Ligação forte com a espiritualidade trará respostas íntimas e confiança no futuro. O dia será intenso no amor. Troque confidências com o par e revele sonhos. Preparativos de viagem que incluirão os devidos cuidados com a saúde, ou notícias de longe, criarão um clima mágico hoje. Afaste inseguranças com fé, relaxe e curta momentos de liberdade. Mudanças à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O carinho das amizades esquentará o coração. Fale de amor e imprima mais emoção nas conexões de hoje. Encerre uma atividade de grupo. A vida íntima ficará mais gostosa com companheirismo e aventuras a dois. Cultive a paz de espírito. Bom momento para planejar mudanças e encontrar respostas existenciais. O segredo da alegria estará na simplicidade.





Câncer - 21/06 a 21/07





Harmonia nas relações de trabalho e ótimas perspectivas na carreira tornarão o futuro mais atraente. Novas amizades, interação com grupos e novidades na equipe movimentarão este fim de ano. Conversas esclarecedoras darão mais leveza numa relação especial. Antigos padrões ficarão para trás. Encontre maneiras diferentes de se relacionar e dê nova direção à vida.





Leão - 22/07 a 22/08





Confiança, alegria e otimismo criarão um clima animado com os filhos. Trabalho e saúde cobrarão uma dose maior de organização e disciplina. O dia trará solução de assuntos práticos e decisões de viagem. Faça bons acordos e elimine angústias. Filosofias e planos poderão mudar e beneficiar os relacionamentos. Carinho de quem está longe aquecerá o coração.





Virgem - 23/08 a 22/09





Resgate uma relação do passado. O dia trará emoções fortes e cumplicidade no amor. Conversas com os filhos ou o par fortalecerão ainda mais os desejos de mudanças. O dia convidará à privacidade. Mergulhe nos sentimentos, aumente a sintonia com a força interior e aprofunde vínculos. Hora de dar novo sentido à vida e assumir uma missão especial. Sucesso!





Libra - 23/09 a 22/10





Expresse os sentimentos e construa relações num novo padrão. Mágoas antigas poderão ser superadas com entendimento do passado e posicionamento claro com a família. Vênus e Lua criarão um clima carinhoso no amor. Se estiver só, novo envolvimento poderá começar com conversa animada. Hora de fortalecer vínculos com atitude e generosidade.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Encerre uma atividade. O cotidiano ficará mais gostoso, a partir de hoje. Boas notícias na área financeira darão tranquilidade neste fim de ano. Faça bons acordos. Sol e Mercúrio aquecerão as comunicações e contatos. Momento de se aproximar da família e curtir os pequenos prazeres rotineiros. Amor com entendimento, novidades e surpresas gostosas.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amor com mais entusiasmo e poder de conquista. Aproveite a passagem de Vênus por seu signo para ousar nos looks, cuidar da beleza e brilhar. Carisma e simpatia também não faltarão. Amplie comunicações. Ótimo momento para iniciar relações e ampliar sua rede social. Saturno e Júpiter trarão discussões sobre temas polêmicos e inovações. Boas notícias financeiras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Sol e Mercúrio em seu signo anunciam novo ciclo de vida. Objetivos pessoais ficarão claros. Assuntos de família cobrarão decisões e iniciativas. Planeje um fim de ano diferente e restaurador. Sentimentos generosos fortalecerão um vínculo especial. O dia também trará resgates do passado e emoções amplificadas no amor. A saudade vai bater forte, hoje.





Aquário - 21/01 a 19/02





Palavras carinhosas e amizades acolhedoras darão sabor ao dia. A cabeça estará a mil. Pesquise informações mais a fundo, você poderá mudar de opinião sobre alguém ou assunto importante. Hora de relaxar e evitar discussões desgastantes. Saturno e Júpiter em seu signo inspirarão planos de expansão e decisões de vida. Amor com lindos sonhos. Siga a intuição.





Peixes - 20/02 a 20/03





Ótimas relações, planos para o futuro no amor e perspectivas positivas na carreira darão sabor à vida neste fim de ano. Assuntos financeiros estarão em processamento. Evite decisões precipitadas e não estoure o orçamento com compras impulsivas. Repense padrões de consumo e determine prioridades. Saturno e Júpiter ampliarão a sintonia com a força interior.





Por: ROSA DI MAULO





***