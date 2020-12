Prefeitos e ex-prefeitos elegem Caravina para o comando da Aprefex-MS

Caravina discursa em posse ©Edson Ribeiro

Durante eleição ocorrida nesta quarta-feira (2) na sede da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, o prefeito de Bataguassu, Pedro Caravina, foi eleito presidente da Aprefex-MS (Associação de Prefeitos e Ex-Prefeitos de Mato Grosso do Sul).





Eleito por meio de chapa única, Caravina assume o comando da Aprefex-MS em lugar de Luiz Antônio Milhorança (Ex-prefeito de Angélica), que presidiu a diretoria provisória da entidade por um período de um ano.





A assembleia-geral extraordinária convocada por Milhorança ocorreu das 9h até às 16h, na qual os associados participaram da votação tanto virtual quanto presencial obedecendo às regras de biossegurança por causa da pandemia do novo coronavírus.





A chapa única foi eleita com 38 votos entre os 54 associados aptos a votar, sendo 21 presenciais e 17 por videoconferência. No total, a Aprefex-MS conta atualmente com 94 filiados, segundo informou o presidente da Comissão Eleitoral, ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, Zé Cabelo.





A transmissão de posse ocorrerá em janeiro em data a ser definida.





Fundada em 16 de setembro de 2019, a Aprefex-MS completou recentemente seu primeiro ano como associação apartidária que representa os interesses de prefeitos e ex-prefeitos do Estado.





A nova diretoria é composta por seis prefeitos e igual número de ex-prefeitos, além de três integrantes no Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes, na mesma proporção de gestores e ex-gestores.





Pelo estatuto, a nova diretoria da associação cumprirá dois anos de mandato.

Prefeita de Iguatemi, Patrícia Nunes, durante votação ©Edson Ribeiro





TRANSMISSÃO DE CARGO





Ao transmitir o cargo, Milhorança agradeceu o apoio de todos os membros da diretoria, associados e Assessoria Jurídica pelo empenho ao longo do processo de organização da associação e desejou sucesso à futura gestão.





Ele também enumerou algumas conquistas em favor dos associados, especialmente com relação a pendências junto ao TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) e a proposta da entidade, aprovada pela Assembleia Legislativa, referente ao Refis (Programa de Refinanciamento de Dívidas) para pagamento de multas ao órgão de controle externo.





Em discurso, Caravina ressaltou a importância da união de prefeitos e ex-prefeitos em torno do fortalecimento institucional da Aprefex-MS e prometeu total dedicação para ajudar a estruturar a parte física da entidade, construindo sede própria com dependências para atender os associados, incluindo assistência médica e área social.





A ideia, segundo o novo dirigente, é que a entidade continue unida para manter personalidade jurídica forte e possa exercer suas atividades com autonomia e independência.





Entre outras atividades, a área jurídica da Aprefex-MS tem buscado o diálogo constante com os conselheiros do TCE-MS na tentativa de resolver as demandas dos associados, em especial com relação aos protestos judiciais de títulos abrangidos pelo Programa de Redução de Multas, estabelecido pela Lei Complementar n. 5.454/20191.

Caravina recebe os cumprimentos de Milhorança após resultado da votação





Nova diretoria eleita da Aprefex-MS





Presidente, Pedro Caravina (Bataguassu)





Vice-presidente, Eraldo Jorge Leite (Jateí)





Secretário-geral, Éder Uilson França Lima (Ivinhema)





Secretário-Administrativo, Nelson Cintra (Porto Murtinho)





1º Tesoureiro, Rogério Rosalin (Figueirão)





2º Tesoureiro, Enelto Ramos da Silva (Sonora)





CONSELHO FISCAL





Jair Scapini (Guia Lopes da Laguna)





Vanderley Bispo (Japorã)





Waldeli dos Santos Rosa (Costa Rica)





SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL





Aristeu Pereira Nantes (Glória de Dourados)





Francisco Piroli (Sete Quedas)





Márcia Maria Souza da Costa de Paula (Três Lagoas)