Sistema S apoiou retomada segura do turismo em Bonito

Principal destino de MS recebeu diversas ações que abrangeram consultorias de biossegurança a 600 empresas e até reforço das medidas junto a turistas

Em ação mais recente do programa Bonito Seguro, agentes entregam máscaras de proteção individual para turistas presentes nos atrativos

Com a pandemia de Covid-19, o Sistema S lançou em 2020 o programa Bonito Seguro. A iniciativa englobou a realização de diversas ações para a retomada segura das atividades turísticas do principal destino de Mato Grosso do Sul: Bonito. A campanha é encabeçada pelo Sebrae/MS, Sesi/MS e Senac/MS, em parceria com a governança local do turismo.





O trabalho começou em maio com o apoio às entidades locais na formulação dos protocolos de segurança para cada segmento turístico, que foram apresentados à prefeitura de Bonito. Ainda neste período, o programa realizou rodada de negócios virtual para que os empresários do município encontrassem fornecedores de equipamentos de proteção individual (EPIs), garantindo a segurança de colaboradores e clientes.





Com a aprovação dos protocolos pelo poder público, o programa Bonito Seguro ofertou a partir de junho a consultoria gratuita em Protocolos de Saúde e Segurança, que abordou a modificação dos processos de produção, prestação de serviço e atendimento na empresa.





Ao cumprir 100% das boas práticas de prevenção previstas na consultoria, os empresários receberam certificado e selo de certificação. Mais de 600 negócios de Bonito se inscreveram para a solução, de todos os segmentos e porte de empresas.





“No início do programa, ajudamos os empresários com a criação de vários protocolos, que davam subsídio para a retomada do destino. Também apoiamos os segmentos ligados ao turismo na implantação dos protocolos. Tivemos mais de 600 atendimentos de consultoria, o cliente que se adequou totalmente ganhou um selo de 100% certificado”, afirmou o gerente da Regional Oeste do Sebrae/MS, Matheus Oliveira.





Para mobilizar ainda mais empresários, simultaneamente à oferta das consultorias, agentes do Sebrae/MS visitaram presencialmente os pequenos negócios de Bonito, levando as orientações de biossegurança. Eles saíram às ruas antes da reabertura oficial das atividades – autorizada pelo município no mês de julho.





Foco nos turistas





Com a percepção do aumento do fluxo de turistas nos feriados prolongados na reabertura das atividades, o Sistema S decidiu fazer um reforço das medidas de biossegurança junto a empresários e visitantes.





Por isso, agentes do Sebrae foram novamente orientar os negócios de Bonito. Aliado aos atendimentos presenciais, ocorridos desta vez em setembro, entre 31 de outubro a 02 de novembro, feriado prolongado de Dia dos Finados, os principais atrativos turísticos receberam um mutirão de orientações preventivas sobre a Covid-19.





O mutirão levou orientações direcionadas aos turistas, além da entrega de máscaras de proteção. As equipes estiveram mobilizadas em pontos de informações montados nos atrativos Nascente Azul, Parque das Cachoeiras, Balneário Municipal, Balneário do Sol, Praia da Figueira, Aquário Natural, Boca da Onça, Estância Mimosa, entre outros.





“São três pilares de orientação: distanciamento, higiene e uso de máscaras, isso está sendo reforçado para todos os turistas que estão vindo aos atrativos. Para Bonito continuar seguro, o empresário se preparou com toda sua equipe para recebê-lo, mas o turista também tem que fazer sua parte”, declarou na época a consultora do Sesi/MS, Priscila Bueno.





Após ter conseguido se adaptar, o turismo, principal atividade econômica de Bonito e região, está fechando o ano de forma positiva. “O Sistema S continuará apoiando e priorizando ações destinadas a fomentar o turismo, atividade econômica tão importante na região”, finaliza o analista-técnico do Sebrae/MS, Telcio Barboza.





