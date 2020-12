FRONTEIRA| Em documento, autoridades paraguaias cogitam fechar fronteira por causa da Covid-19

Autoridades paraguaias em Pedro Juan Caballero emitiram um documento hoje (17), cogitando fechar a fronteira devido o aumento de casos do Novo Coronavírus.





Segundo o site Ponta Porã News, o sistema de saúde é definido como precário. “Considerando que nosso sistema sanitário está saturado e já temos a precariedade para o atendimento da população, corremos o risco de retornar à fase zero, bem como a fronteira poderia ser novamente fechada, o que acarretaria sérios prejuízos econômicos e sociais”, justifica.





O município paraguaio pertence ao Estado, de Amambay, e este totaliza 401 confirmações do Novo Coronavírus.





“A Administração Municipal, a Câmara Municipal e a Região de Saúde IXXX, fazem um apelo à população em função do aumento do contágio da Covid-19. Pedimos o cumprimento do distanciamento social, uso do álcool em gel, aglomerações em locais públicos e privados sejam evitados”.





Conforme o texto, o apelo se estende também às autoridades de segurança para que cumpram os decretos e portarias vigentes naquele município em razão da pandemia do Novo Coronavírus.









Fonte: OPROGRESSO