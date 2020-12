Detran suspende atendimento em quatro cidades por suspeita de covid-19

Cassilândia, Inocência, Bonito e Água Clara são as cidades que irão ficar temporariamente sem serviço presencial

Detran-MS suspendeu atendimento em quatro cidades do Interior

Quatro cidades do Interior tiveram atendimento suspenso em agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) nesta quinta-feira (17) devido à suspeita de covid-19 em servidores.





Moradores de Água Clara, Cassilândia, Inocência e Bonito que precisem do atendimento com urgência, devem buscar serviço presencial em cidades vizinhas.





Conforme divulgado pelo Detran, Cassilândia retorna na segunda-feira (21), Bonito e Inocência na terça-feira (22). Já a unidade de Água Clara irá retomar o atendimento somente no dia próximo dia 28.





Sem o serviço disponível presencialmente nas quatro cidades, o órgão indica que clientes acessem o Portal Meu Detran, clicando aqui , para solução de problemas. As medidas de suspensão fazem parte das medidas de biossegurança que vêm sendo aplicadas no decorrer da pandemia.





Por Aletheya Alves