Secretaria de Estado de Saúde abre 8 novos leitos e HRMS passa a ter 118 UTIs

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) ativou mais 8 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para a pacientes com coronavírus nesta terça-feira (8), o que totalizou a criação de novos 28 novos leitos de UTI Covid, sendo 10, no último domingo (6) e mais 10 na semana passada. Com isso, a capacidade da unidade sobe para 118 leitos de UTIs disponíveis para a população no principal hospital referência no Estado.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a ampliação é uma garantia para não deixar pacientes sem leitos. “Estamos trabalhando de maneira incansável para solucionar os problemas que surgem durante essa pandemia para levar um tratamento de qualidade para a população”.





Para a diretora-presidente do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, Rosana Leite de Melo, a ampliação de leitos é importante, principalmente, com o aumento de pacientes internados com a doença. “É alarmante esses números, eles saltaram de forma inimaginável. Sabemos que a patogenicidade do vírus e sua infectibilidade é grande, mas saltar de 80 para 95% de ocupação dos leitos críticos é algo que nos assusta muito”.





“Vamos tomar medidas emergenciais aqui no hospital para conter esse avanço, mas sem que a população se conscientize que somente eles podem parar avanço exponencial do vírus, fica impossível fazer algo. Vai faltar leitos, respiradores, medicamento e infelizmente vidas vão se perder”, alerta a diretora-presidente.





Contratações





Rosana Leite ainda afirma que para garantir o atendimento, o HRMS publicou o edital para a contratação de 60 médicos. “Mas somente, 56 fizeram o cadastro”, pontua.





E lembra que está em tratativas com o Governo do Estado, a previsão de contratação de mais 60 técnicos de enfermagem e ampliação do pagamento de hora extras de farmacêuticos e nutricionistas para 96h com forma de atender a demanda durante o período de pandemia.









Por: Rodson Lima, SES