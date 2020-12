Quarta-feira de tempo firme e temperaturas em elevação no Estado

A presença do ar seco inibe a formação de nuvens carregadas sobre Mato Grosso do Sul até o fim da semana. Mas a meteorologia não descarta a possibilidade de algumas pancadas rápidas e isoladas durante as próximas tardes e noites. Nesta quarta-feira (9) o tempo segue firme em grande parte de Mato Grosso do Sul.





A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) é de céu claro a parcialmente nublado em praticamente todo Estado, exceto nos setores extremo norte e nordeste onde as nuvens aumentam ao longo do dia e há possibilidade de chuva.





A umidade relativa do ar para hoje está com variação estimada entre 90% a 35% ao longo do dia. Vento fraco em grande parte do Estado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões noroeste e norte.





As temperaturas neste dia poderão registrar mínima de 15°C e máxima de 37°C no Estado. Para a capital esta variação está estimada em 20°C a 33°C.

Tendência de precipitação emitida pelo Cemtec indica formação de nuvens de chuva no final do dia com retomada gradativa de chuvas a partir de sábado (12). Ao menos até a próxima quarta-feira (16) são esperados em torno de 40 milímetros de chuva em grande parte do Estado, e para a região pantaneira são 20 milímetros. Conforme estimativa o tempo deve permanecer chuvoso até a véspera do natal (24) com períodos de maiores acumulados e outros com pancadas de chuva rápida.

O Cemtec reforça que dezembro é um dos mais chuvosos no MS e que, devido às elevadas temperaturas e umidade, pancadas de chuvas ocorrem com mais frequência entre a tarde e à noite, muitas vezes localizadas e de forte intensidade, a depender das condições locais.









Por: Mireli Obando