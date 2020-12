ARTIGO| Verdadeiro conceito de bem-sucedido!

Autor: Wilson Aquino*

Homens e mulheres bem-sucedidos na vida não são aqueles que alcançaram apenas os sucessos econômicos, profissionais, sociais e/ou culturais. São sim todos aqueles que entendem o verdadeiro sentido da vida e a vivem com honra, dignidade e honestidade, deixando obras e serviços prestados para a sociedade, mesmo que pelo simples intermédio da família, de filhos e filhas bem-educados e formados em bons princípios morais e espirituais, amando e respeitando o próximo.





A frase: “Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar” comprova isso e é um indicativo do caminho e objetivo que todo indivíduo deve buscar para alcançar o verdadeiro sucesso na vida.





Muito embora a sociedade insista em pregar que o sucesso está ligado sim ao êxito de apenas de coisas materiais, isso não é verdade. As questões morais e espirituais estão acima de todos e quaisquer outros valores.





Ao longo de meus 63 anos de vida, conheci muitos homens e mulheres humildes e até semianalfabetos, que foram bem-sucedidos na sua jornada porque viveram de maneira exemplar; formaram famílias e educaram muito bem seus filhos, que se tornaram cidadãos e cidadãs de valor para a sociedade. Legados assim é que contam, insisto, para definir o verdadeiro sucesso do indivíduo na sua existência nesse Plano.





Da mesma forma conheci muitos homens de sucesso financeiro e político que se envolveram em ações ilícitas, criminosas, e como se não bastasse, também arrastaram membros da família nesses crimes, especialmente os filhos. Lamentável e triste esse quadro verificado inclusive entre autoridades políticas, que deveriam bem administrar e cuidar do patrimônio público.





Essas pessoas não entenderam que no final da vida, de absolutamente todo indivíduo, o que realmente importa é exatamente isso: desempenhar com sabedoria, honestidade e honradez o seu papel na sociedade. Conta também se ajudou o próximo, sem tirar proveito dele sem a devida retribuição.





Trair, roubar, mentir, lograr vantagens indevidas... também são ações que não condizem com o homem bem-sucedido.





O verdadeiro sentido da vida está intimamente ligado aos mandamentos e ensinamentos de Deus, deixados para todos nós, por intermédio das Escrituras Sagradas. Jesus Cristo, que andou na Terra como homem, venceu todos os medos e tentações, provando para todos que é possível sim trilhar o caminho de maneira correta, como Deus deseja que andemos.





A Bíblia confirma essa grande verdade de como devemos levar a vida. Digo “confirma” porque essa verdade também existe no interior de todo indivíduo. Foi o próprio Criador que a implantou dentro de todos nós.





A pessoa precisa descobrir essa verdade entesourada dentro de si. Porém, ela só consegue quando se aproxima mais e mais do Criador. Quanto mais O buscamos, mais nos tornamos fortes para afastarmos outras forças também existentes dentro de cada um, como o medo, o egoísmo, a ira, a desonestidade e tantas outras que lutam para sobreviver e se sobressair no corpo e espírito do homem.





Acreditemos ou não, no interior de cada um existe uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. Este último querendo vencer a qualquer custo para dominar corpo e mente. Para isso engana, mente, trapaceia, ilude inclusive o próprio indivíduo para que ele ache que esses são sempre as melhores opções para se trilhar para obter tudo aquilo que se deseja. Com isso, o certo torna-se errado e vice-versa.





Vale tudo para o mal tentar prevalecer no coração e espírito do homem. Por isso é importante que se conscientize desses dois lados e procure se apegar aos ensinamentos e mandamentos de Deus, única forma de se fortalecer e não permitir que o mal vença dentro de si próprio. Todos aqueles que conseguirem isso, se esforçando para trilhar sempre esse bom caminho, no final será sim bem-sucedido na vida.





*Jornalista e Professor