Quinta-feira de tempo firme e baixa expectativa de chuva

A atuação do ar seco inibe a formação de nuvens de chuva e aumenta a sensação de calor em Mato Grosso do Sul. Mas a combinação de temperatura e umidade podem provocar pancadas de chuva rápidas e isoladas entre tarde e noite, condições típicas do mês de dezembro.





Nesta quinta-feira (10) o céu fica claro a parcialmente nublado e a expectativa de chuva é baixa, mas o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas.





A umidade relativa do ar pede atenção neste dia, especialmente nas horas mais quentes. A variação estimada é de 90% a 35%, considerado estado de observação pela Organização Mundial de Saúde. Para aliviar o desconforto do tempo seco a recomendação é ingerir muita água e umidificar ambientes. O índice ideal para a saúde humana é de 60%.





O vento estará fraco em grande parte do Estado, mas há possibilidade para ocorrência de rajadas de vento nas regiões noroeste e norte.





Uma grande amplitude térmica está estimada para esta quinta-feira, enquanto a mínima pode registrar 17°C, a máxima deve chegar aos 38°C. Para Campo Grande esta variação será de 20°C a 33°C.





Por: Mireli Obando