Brasil sai da recessão técnica, mas ainda necessita de reformas, segundo analistas da Unnião Investimentos

Gustavo Amaral, responsável pelas operações no escritório da Unnião Investimentos em Campo Grande

O PIB brasileiro no terceiro trimestre registrou uma alta de 7,7% na comparação entre trimestres, puxado principalmente pela retomada da indústria e pelo setor de serviços, é um recorde na série histórica, porém o dado foi influenciado pela forte queda registrada na economia no segundo trimestre, causada pelo coronavírus.





Com o resultado o país sai da chamada “recessão técnica”. O dado ainda veio abaixo das expectativas do mercado e do Ministério da Economia, que projetavam uma alta de 8,7% e 8,3% respectivamente. Na comparação anual (comparando o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019) tivemos uma queda de 3,9%, enquanto no ano a queda está em 5%. Na comparação anual o dado também veio pior do que o projetado pelo mercado e pelo Ministério da Economia, a expectativa era de queda de 3,6% e queda de 3,9%, respectivamente.





De acordo com E João Paulo Cardoso, sócio da Unnião Investimentos, o resultado está em linha com as economias mundiais que já divulgaram o seu resultado trimestral, a média mundial está em 8,5% de crescimento no terceiro trimestre. “Com os dados do último relatório FOCUS há uma expectativa que o PIB brasileiro encerre o ano em queda de 4,5% e que em 2021 cresça 3,45%”, relata.





Segundo os investidores da Unnião Investimentos, empresa que acaba de inaugurar um escritório em Campo Grande, é possível que essas previsões sejam revistas semanalmente, em função do atual cenário. Para Gustavo Amaral, responsável pelas operações no escritório de Campo Grande, a melhor estratégia para o investidor é manter sua carteira adequada ao seu perfil e bem diversificada.





“O ano de 2021 será muito desafiador e esperamos que muitas perguntas que ficaram sem respostas sejam respondidas. O mais importante agora é que as vacinas sejam aprovadas e possamos iniciar a vacinação da população, assim as economias devem voltar a algo próximo da normalidade e o consumo, em boa parte reprimido por conta das quarentenas”, relata Amaral.





Necessidade de Reformas





É muito importante que a agenda econômica no Brasil retorne com as reformas necessárias para que a situação fiscal do país melhore. Existem duas possibilidades.





Em um cenário pessimista as reformas ficariam empacadas e isso resultaria num bloqueio do crescimento do país, apertando o lucro das empresas e prejudicando mais o real versus dólar. Nesse cenário os investimentos atrelados à moeda forte (dólar por exemplo), devem ter um melhor resultado.





Num cenário otimista com reformas e privatizações o crescimento da economia seria mais forte nos próximos anos e a taxa de juros continuaria mais baixa. Pré-fixados e ativos atrelados à inflação devem ser uma oportunidade neste caso, bem assim como ações de empresas brasileiras que teriam um crescimento no seu lucro.





Com isso, a melhor estratégia para momentos de incerteza é manter uma carteira diversificada e com uma reserva de oportunidade para realizar investimentos em bons ativos num melhor timing.









Por: Vivian Lima