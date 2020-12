HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (10)

Áries - 21/03 a 20/04

Movimente contatos e marque presença nas redes. O dia favorecerá os relacionamentos. Se estiver em busca do amor, alguém despertará seu interesse, com conversas leves e inteligentes. Investigue informações, evite compartilhar fake news e não se iluda com aparências. Cuidar da reputação será fundamental nesta fase de conquistas e novos começos.





Touro - 21/04 a 20/05





Descubra mistérios. Conversas num tom mais íntimo revelarão segredos e esclarecerão intenções. Vá mais fundo nas relações e saiba em quem confiar. Respostas existenciais incentivarão mudanças no ambiente social e lifestyle. Boas perspectivas financeiras motivarão o trabalho. Encerre atividades não remuneradas e torne a rotina mais leve. Mudanças à vista!





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Motive a equipe, crie um clima de cooperação e acelere o ritmo de trabalho. Novo projeto ganhará forma. Mesmo com poucos recursos, você esbanjará em criatividade e soluções originais. Hora de mostrar seus talentos ao mundo e abraçar a missão, com garra, liderança e entusiasmo. Brilhe, surpreenda e espere por ótimos resultados. Tensões serão passageiras.





Câncer - 21/06 a 21/07





Encontre motivação dentro de você. Planos da vida pessoal servirão de inspiração para encarar novo desafio profissional. Embora cansativas, comunicações de trabalho estarão aquecidas e abrirão portas na carreira. Autoestima e organização garantirão ótimos resultados, hoje. Invista em novos relacionamentos. Viagem ou ambiente social diferente favorecerão o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Com fé e boas oportunidades, tudo dará certo, hoje. Não alimente emoções negativas. Ótimo momento para tomar decisões sobre uma viagem ou participação num grupo, apoiar o desenvolvimento dos filhos e ampliar os horizontes. Vença burocracias e acerte documentos. Planos da vida familiar poderão se concretizar mais facilmente. Prestígio em alta!





Virgem - 23/08 a 22/09





Abasteça a casa, compre presentes e amplie o diálogo com a família. Assuntos financeiros estarão em destaque. Bom momento para transações imobiliárias e decisões de investimentos. Se o plano for comprar, vender ou alugar a casa, surgirá uma oportunidade atraente, hoje. Mudanças serão positivas. Hora de dar um passo maior na carreira e assumir seu poder.





Libra - 23/09 a 22/10





Com Lua em seu signo, empatia e autoestima atrairão novos relacionamentos. Cuide da imagem e da reputação. Bom momento para se aproximar de irmãos e fazer acordos financeiros com a família. Planos de viagem, estudos e mudanças no ambiente social ganharão força, hoje. Pesquise informações e organize ideias. Você estará mais perto dos sonhos.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Expectativas amorosas e financeiras poderão se cumprir. Resposta profissional positiva alterará a agenda e tumultuará a rotina. Aproveite o dia para se fortalecer interiormente, pensar em soluções práticas, nos prazos e na organização da rotina. Cuidados de saúde serão prioritários. Não pule etapas. Amor com mais encantamento. O desafio será conciliar trabalho e vida íntima.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Amizades carinhosas e harmonia com a equipe farão diferença no seu dia. Impulsione atividades em grupo e interações nas redes sociais. Brilho, vitalidade, carisma e poder pessoal marcarão sua presença em tudo que fizer hoje. Atraia relações e oportunidades. Hora de iniciar projetos, conquistar novos espaços e começar novo ciclo de vida. Novos planos no amor.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Visualize o que quer para o futuro, pois os caminhos estarão iluminados, hoje. Espere por sucesso dos empreendimentos e projeção profissional. Senso de missão motivará novo projeto de trabalho. Sintonia com sua força interior e respeito à sabedoria espiritual trarão desprendimento e maior disponibilidade nos relacionamentos. Encontre antigos documentos. Resgates do passado.





Aquário - 21/01 a 19/02





A força dos sentimentos removerá obstáculos e derrubará barreiras numa relação especial. Comunicações estarão aceleradas. Converse com amigos, divulgue ideias e ganhe maior prestígio profissional. Aproxime quem está longe com palavras bem-humoradas e motivadoras. Espalhe mensagens inspiradoras pelas redes e movimente as relações com energias positivas.





Peixes - 20/02 a 20/03





Apoio à família, investimentos num novo empreendimento e nos planos do casamento poderão consumir recursos acima do planejado. Reveja prioridades e finalize uma despesa. O dia cobrará desapegos e compromisso com as metas futuras. Troca de confidências aumentará a cumplicidade e a confiança no amor. Mantenha a privacidade e curta as delícias da intimidade.





Por: ROSA DI MAULO





***