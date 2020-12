JBS Ambiental inaugura mais uma central de reciclagem em Mato Grosso do Sul

Unidade está localizada no município de Nova Andradina e já gerenciou, desde o primeiro trimestre, 83 toneladas de resíduos

A JBS Ambiental, braço da JBS Novos Negócios responsável pela gestão de resíduos das operações da Companhia, inaugurou, no primeiro trimestre do ano, mais uma unidade no estado de Mato Grosso do Sul. Localizada em Nova Andradina (MS), a nova central de reciclagem tem capacidade de processamento de nove toneladas de resíduos por mês, entre papéis, metais, plásticos e outros materiais.





A unidade reaproveita os resíduos das plantas da Friboi e da JBS Couros – ambas localizadas no município. Desde a sua inauguração, já foram gerenciadas 83 toneladas de materiais. Uma das dinâmicas de reaproveitamento dos resíduos acontece em um processo de ciclo fechado, em que o objetivo é reaproveitá-los como matéria-prima, o maior tempo possível, dentro da própria operação, promovendo um ganho sustentável completo.





Os resíduos são reciclados e convertidos em um novo produto. O plástico que vem das embalagens dos alimentos, por exemplo, pode ser transformado em saco de lixo, capa de couro ou uma embalagem terciária. Já as bombonas, resultantes da operação industrial ou do curtume, são transformadas em pallets ou estrado.





Em Mato Grosso do Sul, a JBS Ambiental também conta com operações nas cidades de Campo Grande e Naviraí.





Sobre a JBS





A JBS é a segunda maior companhia de alimentos do mundo e a maior de proteína animal. Com uma plataforma global diversificada por geografia e por tipos de produtos (aves, suínos, bovinos e ovinos), a Companhia conta com mais de 245 mil colaboradores, em unidades de produção e escritórios em todos os continentes, em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália, China, entre outros – no Brasil são mais de 145 mil colaboradores, sendo a empresa uma das maiores empregadoras privadas do país.





No mundo todo, a JBS oferece um amplo portfólio de marcas reconhecidas pela excelência e inovação: Swift, Pilgrim’s Pride, Seara, Moy Park, Friboi, Primo, Gold’n Plump, entre muitas outras, que chegam todos os dias às mesas de consumidores em 190 países. A Companhia atua investe também em negócios correlacionados, como couros, biodiesel, colágeno, higiene pessoal e limpeza, envoltórios naturais, soluções em gestão de resíduos sólidos, reciclagem, embalagens metálicas e transportes.





A JBS conduz suas operações com foco na alta qualidade e na segurança dos alimentos e adota as melhores práticas de sustentabilidade e bem-estar animal em toda sua cadeia de valor. O programa Juntos pela Amazônia integra esse compromisso. Além de fomentar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, promovendo a conservação e uso sustentável da floresta, prevê a melhoria da qualidade de vida da população que nela reside, bem como o desenvolvimento de novas tecnologias para preservar o meio ambiente. Com a implementação de uma plataforma blockchain, inédita no setor de proteína animal, ampliará o controle dos fornecedores diretos da JBS e também dos fornecedores deles.













ASSECOM