Deputado Gérson Claro solicita equipamentos para escola de Aparecida do Taboado

O deputado estadual Gerson Claro (Progressistas), líder do Governo na Assembleia Legislativa, está solicitando ao poder Executivo a aquisição de equipamentos para a Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha, no município de Aparecida do Taboado.





O pedido contempla a aquisição de 10 computadores, armários planejados e uma coifa com exaustor para a cozinha, além de dois sopradores de folhas.





O expediente, apresentado durante a sessão virtual desta quarta-feira (2), foi encaminhado à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amêndola da Motta.





“A finalidade é proporcionar uma unidade de ensino com melhor estrutura para oferecer o aprendizado com maior conforto a alunos, professores e funcionários”, justificou Gerson Claro.





Os computadores solicitados pelo parlamentar devem ser utilizados para pesquisas na biblioteca e na sala de tecnologia.





“Os sopradores vão ajudar a escola neste momento em que há defasagem de funcionários de limpeza. Já os equipamentos de cozinha vão facilitar o trabalho e a limpeza durante a preparação dos alimentos para os alunos”, complementou o deputado.





A escola Georgina de Oliveira Rocha conta hoje com aproximadamente 870 estudantes. A reivindicação foi encaminhada pelo diretor da unidade, Jadir Alves Moreira, e pelo presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Junior de Souza Moura.





Por: Fernanda Fortuna