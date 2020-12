PANDEMIA| Mato Grosso do Sul se aproxima de 2 mil mortes e 120 mil casos de Covid

O número de óbitos em decorrência da Covid-19 em Mato Grosso do Sul subiu para 1.993 nesta quinta-feira (17). A atualização do boletim epidemiológico registrou mais 15 vidas perdidas em razão da doença, 10 delas na Capital do Estado. Nos últimos 7 dias morreram cerca de 15 pacientes por dia.





O número de confirmações atingiu a marca de 118.003 casos positivos do novo coronavírus desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.391 pacientes infectados pela doença. Campo Grande (+604), Dourados (+153), Corumbá (+65), Maracaju (+61) e Ponta Porã (+57) são os municípios que registraram o maior número de casos. A média móvel da semana indica 1.174 casos por dia.





Evolução dos casos positivos de Covid no Estado









Dos 14.832 casos ativos em todo Estado, 14.188 estão sendo monitorados em isolamento domiciliar, e 644 pacientes estão internados em leitos clínicos (332) e de unidade de terapia intensiva (312).





As amostras em análise no Laboratório Central somam 3.785, e os resultados que aguardam liberação de dados pelos municípios são 5.822.













Por: Mireli Obando