Filho mata idoso com tesourada no peito durante discussão

Aleizio Casemiro dos Reis, 71 anos foi atingido pelo filho no peito e morreu antes da chegada do socorro

Tesoura usada no crime ©Edição MS

Aleizio Casemiro dos Reis, de 71 anos, foi morto pelo próprio filho na noite de ontem (26), em Coxim, distante 253 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu durante uma discussão entre os dois.





Conforme o site Edição MS, Aldiney dos Reis, 42 anos acertou o pai com uma tesourada no peito durante uma discussão. O pai teria batido nele com um cabo de vassouras então ele revidou com a tesoura.





O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegaram no local Aleizio estava caído na rua já morto. As policias militar e civil também foram chamadas.





Aldiney se escondeu em um matagal próximo a casa na Rua Júpiter. Quando resolveu sair do local deu de cara com a equipe da polícia civil e acabou sendo preso.





Ele foi levado para a delegacia e deve ser encaminhado para o Estabelecimento Penal Masculino de Coxim. Já o corpo de Aleizio foi levado para o IML (Instituto Médico Legal).









