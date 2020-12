PANDEMIA| Em menos de 24h, mãe e filho morrem vítimas da Covid-19 em MS

Cleide e Cledir moravam em assentamento de Bataguassu

Cleide faleceu na sexta-feira (25) e Cledir no sábado (26) ©Reprodução/Nova News

Cleide Oliveira e o filho, Cledir Jorge de Oliveira, morreram na última sexta-feira (25) e neste sábado (26), respectivamente, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ambos eram moradores em um assentamento Aldeia I, em Bataguassu, distante 335 quilômetros de Campo Grande.





Conforme informações do portal de notícias Cenário MS, a mãe estava internada no Hospital da Vida, em Dourados. Já o filho, no Hospital Regional de Nova Andradina.





Ainda de acordo com a reportagem, neste sábado, o quadro clínico de Cledir se agravou e ele foi encaminhado à Dourados. Por volta das 18h, não resistiu e veio à obito. Segundo o portal Nova News, Cleide e Cledir eram, respectivamente, mãe e irmão de um servidor da Secretaria de Saúde de Nova Andradina, sendo ambos muito conhecidos na cidade. A morte dos dois causou grande comoção nas redes sociais.





Cledir faleceu hoje no Hospital da Vida em Dourados. Ele, assim como a mãe, estava internado no Hospital Regional em Nova Andradina.





Mortes em Bataguassu





Entre os 10 óbitos, envolvendo moradores de Bataguassu, os três últimos foram moradores do assentamento Aldeia, de acordo com Cenário MS.





Desde do inicio da pandemia, o município já registrou 1.291 casos positivos. Atualmente, possui 40 casos ativos. Destes, seis estão internados. Há ainda 50 casos em investigação e 137 pessoas monitoradas pela Secretaria de Saúde, com síndromes gripais.