HORÓSCOPO| Confira seu astral pra este domingo (27)

Áries - 21/03 a 20/04

O domingo terá sabor de conquista. Troque mensagens com amigos, circule nas redes, conheça gente interessante e descubra novos focos de interesse. As comunicações estarão abertas. Aproveite para suprir a carência de novidades e de aventuras. Passeios por lugares bonitos e inspiradores alimentarão a alma. Respire novos ares e movimente o corpo.





Touro - 21/04 a 20/05





Sol e Urano trarão experiências gostosas numa viagem, ou empolgação com novo projeto de vida. Curta a liberdade, areje a cabeça e embarque em aventuras perto da natureza, ou tome um banho de cultura num tour virtual de um museu renomado. Estudos estarão em alta. Atividade on-line será ótima opção. Enriqueça sua bagagem com novos conhecimentos.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Curta paisagens encantadoras e momentos de privacidade. Reflexões profundas, revelações, autoconhecimento e transformações internas marcarão este encerramento de ano. O domingo será delicioso e enriquecedor, numa viagem para fora ou para dentro. Com Lua em seu signo, emoções estarão amplificadas e os sonhos, mais nítidos. Planeje mudanças.





Câncer - 21/06 a 21/07





Aproveite este domingo para relaxar, soltar a imaginação e curtir atividades criativas. Música, arte e sintonia com natureza farão bem ao espírito. Talvez você se pegue sonhando com uma longa viagem ou novo romance. Hora de se fortalecer interiormente, armazenar forças e dar maior sentido à vida. Novas amizades nas redes, ou viagem, trarão chances para o amor.





Leão - 22/07 a 22/08





Dê atenção às amizades neste domingo. Empatia, acolhimento e também desilusão marcarão as interações de hoje. Os sonhos ganharão força. Se deu “ruim” em alguma situação, você terá oportunidade de recomeço. O trabalho ganhará inovações. Simplifique tarefas com novos conceitos e ferramenta tecnológica. Conexões internacionais e associações pela frente!





Virgem - 23/08 a 22/09





Renovações na casa, rotina e trabalho darão satisfação. Visualize o futuro que deseja e planeje os próximos passos. O domingo fortalecerá os sonhos e apontará uma missão especial. Espere também por notícias motivadoras e proposta de longe. Surpresa gostosa despertará seus melhores sentimentos e alegrará o coração. Quebre a rotina hoje. Sol e Urano trarão liberdade.





Libra - 23/09 a 22/10





Uma viagem será tudo de bom no amor, planeje com antecedência ou aceite um convite especial hoje. Autoconfiança e ganho de prestígio marcarão este fim de ano, que trará novas relações, entendimento com a família e mudanças positivas. Fase de cura emocional. Conexões influentes e notícias de longe darão segurança. Enriqueça a bagagem cultural.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Domingo gostoso para curtir momentos de privacidade, planejar a agenda da semana e resolver dúvidas de trabalho. Apoio à família e cuidados de saúde também entrarão no menu do dia. Armazene forças para encarar novo desafio e excesso de demandas nos próximos dias. Amor com expectativas e fantasias. Talvez precise adiar algum plano e focar nas prioridades.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sentimentos poderão ser contraditórios hoje. Talvez deseje sair da mesmice e fazer suas coisas sem interferências e ao mesmo tempo incentivar maior união familiar. Organize o orçamento, faça contas e encontre soluções originais para ganhar mais dinheiro. Assuntos financeiros e de trabalho interferirão na vida íntima. A cabeça está mudando. Renove conceitos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Novos objetivos de trabalho e da vida pessoal movimentarão este domingo. Aproveite para organizar espaços e ideias. Cuidar da saúde, apoiar a família e estabilizar as finanças serão prioridades. Você encontrará soluções geniais para conciliar seus vários interesses. Hora de desenvolver maior flexibilidade e buscar alternativas que simplifiquem o dia a dia.





Aquário - 21/01 a 19/02





Conversas divertidas e entendimento no amor colorirão este domingo. Bom momento para desenhar planos de longo prazo e fazer escolhas com maior segurança. Com Saturno e Júpiter em seu signo, decisões serão definitivas. Reestruturações na casa renovarão padrões de conforto. Dê crédito aos sonhos e torne a vida mais gostosa. Relaxe e confie também na sorte.





Peixes - 20/02 a 20/03





Aproveite o domingo para ficar em casa, dar atenção à família e às necessidades pessoais e fortalecer a autoestima. Conversas com amigos, notícias e comentários nas redes sociais darão no que pensar. O futuro parecerá confuso, embora esteja tudo certo. Aumente a sintonia com sua força interior e busque a segurança dentro de você. Conquista financeira pela frente!









Por: ROSA DI MAULO





