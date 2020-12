Deputado Zé Teixeira solicita melhorias para Água Clara

Mesmo durante a pandemia, Zé Teixeira tem trabalhado diariamente para garantir melhorias para os municípios de Mato Grosso do Sul

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa apresentou na sessão plenária desta terça-feira (15/12), duas indicações pedindo a viabilização de recursos da União a serem investidos na construção de uma Unidade de Saúde da Família – USF e também o apoio do Governo do Estado para a construção de unidades habitacionais no município.

⠀

De acordo com o parlamentar, o objetivo das proposições é garantir melhor qualidade de vida a todos que vivem neste importante município de Mato Grosso do Sul.





"São investimentos que contribuirão para o desenvolvimento de Água Clara em setores primordiais como Saúde e Moradia. Não vou descansar enquanto não conseguir viabilizar estas conquistas para o município", finaliza.





Por: Gustavo Nunes