BATAGUASSU| Corpo de Bombeiros do Município recebe duas viaturas de resgate zero quilômetro

Veículos foram adquiridos com recursos do Fundo de Direitos Difusos e Coletivos

O 17º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Bataguassu recebeu duas viaturas de resgate zero quilômetro adquiridas pelo município. As unidades - que são de um dos melhores modelos e marcas do País e que vem com equipamentos de última geração tem como objetivo qualificar o atendimento voltado à população.





A entrega dos veículos foi realizada ontem (14.12) após a inauguração do Complexo de Segurança Pública e contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira; do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) e do comandante do 17º Subgrupamento, capitão Bruno Vilela.





“Esses veículos tem como objetivo reforçar a frota da instituição e qualificar os serviços ofertados à população de Bataguassu e região”, disse Caravina.





O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira enfatizou a importância do apoio do município com a destinação das unidades. “Estas viaturas estarão servindo a população que necessita das atividades do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, em caso de urgência e emergência", comentou.





Para a aquisição dos veículos, foram investidos recursos na ordem de R$ 533.901, 98 mil, verba proveniente do Fundo de Direitos Difusos e Coletivos sob acompanhamento do Ministério Público do Meio Ambiente.





Presenças - Também participaram do ato de entrega das viaturas o prefeito de Santa Rita do Pardo, Cacildo Dagno Pereira (PSDB); o ex-comandante do 17° SGBM em Bataguassu, major Teller Soares Ribeiro e o chefe da Defesa Civil de Bataguassu, Carlos Roledo.





O 17° SGBM é responsável pelo atendimento nos municípios de Bataguassu, Santa Rita do Pardo e Anaurilândia.

ASSECOM