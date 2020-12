BATAGUASSU| Prefeitura amplia instalação de lâmpadas de LED na Cidade

Um total de 422 lâmpadas serão substituídas

A Prefeitura de Bataguassu em sequência ao projeto de revitalização da iluminação pública está promovendo a substituição de mais lâmpadas convencionais por lâmpadas modelo LED (100 wats e 80 wats).





Desde 2018, a administração municipal está realizando a substituição das luminárias no município, conforme explica o prefeito Pedro Arlei Caravina (PSDB).





“Prosseguimos com o projeto de troca das lâmpadas convencionais para lâmpadas de LED, contemplando diversos bairros e área central de nossa cidade. As lâmpadas com tecnologia LED tem durabilidade cinco vezes superior aos modelos convencionais além de gerar economia de energia de em torno de 70% em relação aos outros modelos", comenta o gestor, que relembra que em projetos anteriores em torno de R$ 540 mil foram investidos na troca de lâmpadas.





Caravina, que é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) observa que a medida proporciona também mais segurança aos munícipes que necessitam trafegar pelas ruas principalmente no período noturno. "Uma rua bem iluminada inibe a ação de bandidos e de qualquer pessoa que esteja mal intencionada. O objetivo é oferecer também mais segurança aos moradores”, complementa.





Nessa etapa do projeto, serão 422 lâmpadas substituídas com investimento na ordem de R$ 249.402 mil em recursos próprios.





Já foram contempladas com as novas lâmpadas toda a extensão da Avenida Mato Grosso, Avenida Cuiabá além da rua São Luiz. Demais localidades serão atendidas.





ILUMINAÇÃO BR-267





Este ano, em um projeto inovador, a Prefeitura de Bataguassu também implantou a iluminação pública na travessia urbana da BR-267.





Foram instalados 206 postes de iluminação, todos com luminárias de LED, atendendo do quilômetro 27,953 até o quilômetro 30.908 (ponto do bairro Jardim Campo Grande até o Terminal Rodoviário). "É uma obra que mudou a estética, o visual da entrada da nossa cidade, a qualidade de vida da população e que valorizou ainda mais nosso município”.

Para a obra, foram investidos R$ 750 mil em recursos próprios.









