Senador Nelsinho Trad é incluído pela segunda vez como Elite Parlamentar

Atuante como presidente da Comissão de Relações Exteriores, ganhou destaque no Congresso Nacional e ficou entre os mais influentes

Pelo segundo ano consecutivo, o senador Nelsinho Trad (PSD/MS) foi eleito integrante da Elite Parlamentar pela pesquisa da Arko Advice. As ações do parlamentar sul-mato-grossense na presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e como debatedor no plenário sobre assuntos de relevância, segundo a consulta pública, garantiram a classificação na lista dos mais influentes do Congresso Nacional. “Neste ano atípico, em função da pandemia, que os trabalhos foram mais virtuais, fico honrado com o resultado que conquistamos. Agradeço a Deus, à minha equipe e aos meus eleitores”, disse o senador Nelsinho Trad.





Formada por 103 congressistas, sendo 70 deputados federais e 33 senadores, a Elite Parlamentar é composta por aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, sobre a elaboração da agenda legislativa e/ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou forças políticas relevantes.





Dos 11 parlamentares sul-mato-grossenses, MS tem três nomes eleitos em destaque nessa lista: além do senador Nelsinho Trad, a senadora Simone Tebet como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e do deputado federal Fábio Trad como debatedor no plenário e atento aos projetos.





De acordo com a pesquisa, os senadores de Mato Grosso do Sul fizeram parte das lideranças formais — Parlamentares ocupantes de cargos de relevância e liderança, como Presidência da Casa, Presidência de Comissão ou relatoria de projeto de destaque.





O deputado federal, Fábio Trad, compõe o grupo dos líderes informais, quando o parlamentar é especialista em tema relevante, formador de opinião ou com boa capacidade de negociação, por ser especialista e relator da PEC da prisão em segunda instância.​









ASSECOM