BATAGUASSU| Município celebra 67 anos com inaugurações de obras públicas

Bataguassu celebra na sexta-feira, dia 11 de dezembro, 67 anos de emancipação política administrativa. Para comemorar a data, serão realizadas inaugurações de obras de infraestrutura, sem a presença de público, devido a Covid-19. O tradicional show de aniversário promovido em anos anteriores também foi suspenso em razão das restrições da pandemia.





Segundo o prefeito do município, Pedro Arlei Caravina (PSDB), presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), as atividades alusivas ao aniversário tem início nesta terça-feira, dia 8 de dezembro, com a solenidade de inauguração da reforma, ampliação e iluminação do Estádio Municipal "Sebastião Taboca", às 19 horas (horário de Brasília), no Distrito de Nova Porto XV.





“Gostaríamos de comemorar os 67 anos de Bataguassu com uma grande festa, que fecharia também o nosso segundo mandato com chave de ouro, porém, devido a pandemia, estamos mantendo as restrições. As inaugurações, por exemplo, serão sem público, apenas com a presença de autoridades", observa Caravina, que informa que as inaugurações serão realizadas no decorrer de todo mês de dezembro.

Em sequência a programação de aniversário de Bataguassu, amanhã, dia 9 de dezembro, será realizada a entrega da Medalha "Diva Câmara Martins", com evento marcado para às 19h30 (horário de Brasília), no Clube da Melhor Idade, também com público restrito.





No dia do aniversário, 11 de dezembro, está prevista a entrega das casas populares do Programa Habitacional "Meu Lar", com evento marcado para às 17 horas (horário de Brasília), no bairro Jardim Santo Antônio.





Um dos pontos altos da programação será a entrega do Complexo de Segurança Pública (Delegacia Regional e Delegacia de Atendimento à Mulher; 1ª Delegacia de Polícia e Unidade Regional de Perícia e Identificação), solenidade marcada para segunda-feira, dia 14 de dezembro, às 11 horas (horário de Brasília), com a presença de autoridades municipais, estaduais e regionais.





Confira mais obras previstas para serem inauguradas neste mês de dezembro





- Entrega das moradias do Programa Habitacional "Meu Lar" - Distrito de Nova Porto XV;





- Entrega da reforma CEI Prefeito Ênio Martins;





- Entrega da sede própria CEI Jardim Santa Luzia;





- Entrega da Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos;





- Entrega da reforma do Estádio Municipal;





- Entrega da sede própria do Setor de Tributação (SAC);





- Entrega da reforma e ampliação do Pronto Socorro Municipal;





- Entrega da reforma e ampliação CEI Ana Maria Berro - Distrito de Nova Porto XV;





- Entrega do Paço Municipal;





- Entrega do Parque Aquático Guassu;





- Entrega do Salão de Eventos do Assentamento Montana;





- Entrega da Escola Municipal "Marechal Rondon";





- Entrega da Píer Turístico - Distrito de Nova Porto XV;





- Entrega do Ginásio de Esportes Jardim São Francisco.





ASSECOM





