BATAGUASSU| Instituto Mirim do Município adquire veículo zero quilômetro com recursos do Poder Judiciário

O Instituto Mirim de Bataguassu (IMB) adquiriu recentemente um veículo Spin, de sete lugares, zero quilômetro com recursos repassados pelo Poder Judiciário.





De acordo com a coordenadora do IMB, Elizete Duarte Oliveira, foi realizado um cadastro por parte da instituição na Corregedoria Geral de Justiça, apresentando o projeto e apontando a necessidade da aquisição de um carro próprio.





"Necessitávamos do veículo para transportar os jovens aprendizes para as entrevistas de emprego nas empresas conveniadas. Fomos atendidos pelo juiz da 1ª Vara da Justiça, Marcel Goulart Vieira, que autorizou a celebração de convênio entre Instituto Mirim e Poder Judiciário para repassar os recursos para aquisição do veículo", comentou.





Foram destinados pelo Poder Judiciário o valor de R$ 91.521 mil.





A entrega do carro contou com a presença do prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB); da presidente do Instituto Mirim, Suely Martins Saito; da coordenadora do IMB, Elizete Duarte Oliveira além de demais membros da diretoria do IMB, parceiros e colaboradores.

ASSECOM