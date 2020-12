BATAGUASSU| Prefeitura instala playground na Praça Sebastião Camargo no Distrito de Nova Porto XV

As crianças do Distrito de Nova Porto XV já tem uma nova opção de lazer com a instalação de um novo playground na Praça "Sebastião Camargo" (Praça da Assembleia).





Composto por escorregadores, rampa de cordas, ponte, balanço entre outros brinquedos, o parque infantil foi adquirido com recursos próprios.





O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) observa que além do brinquedo, a atual administração está deixando em caixa recursos na ordem de R$ 300 mil para a revitalização da Praça. "Nossa intenção era ter revitalizado toda a Praça. Como não tivemos tempo hábil, os recursos estão em caixa para que a próxima administração execute a obra", comenta.





Caravina lembra que nos últimos anos, 100% dos espaços públicos de lazer do município receberam playgrounds, fortalecendo as opções gratuitas de entretenimento e diversão voltada às famílias bataguassuenses.





ASSECOM